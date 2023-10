„Netflix“ GTA žaidimas ir „Spider-Man“ studijoje!

Be viso to, buvo aptarta ir kas keisis po to, kai savo 69 milijardų sandorį užbaigė „Microsoft“, įsigydami „Activision Blizzard“. Ar „Call of Duty“ bus „Xbox Game Pass“ bibliotekoje? Ar prisikels tokios legendinės žaidimų serijos kaip „Prototype“? Atsakymus į šiuos ir panašius klausimus išgirsite pažiūrėję šį „Žaidimų Balso“ tinklalaidės epizodą.