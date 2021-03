Neįtikėtina ukrainiečių poros istorija: jau mėnesį gyvena susirakinę

„Aš esu Vika. – O aš Aleksandras. Esame ta pati įsimylėjėlių pora, kurie grandine susirakino rankas įsimylėjėlių dieną – vasario 14-ąją.“

O šiandien kovo 15-toji, tad šie du Charkove gyvenantys ukrainiečiai jau mėnesį negali atsitraukti vienas nuo kito, net jei to ir labai norėtų. 33-ijų Aleksandras ir 28-erių Viktorija pykdavosi ir skirdavosi kone kiekvieną savaitę. Bet ir myli vienas kitą smarkiai, tad nusprendė susirakinti grandine.

„Eilinį kartą susipykus Vika panoro skirtis, o aš pasakiau: „prie tavęs prisirišiu“. Pasakiau daug negalvojęs“, – sako 33 m. automobilių pardavėjas Aleksander Kudlaj.

„Nusprendžiau, kad tai bus įdomu. Gal gyvenime atsiras naujos, ryškios spalvos, kurių iki šiol nebuvo. Myliu jį – todėl apsisprendžiau“, – pasakoja 28 m. grožio specialistė Viktorija Pustovitova.

Pora nusprendė eksperimentą tęsti tris mėnesius, tad trečdalis kelio jau įveiktas. Teko ne tik pakeisti įpročius, bet ir drabužius. Viršutiniuose rūbuose įsiuvo užtrauktukus, kad galėtų apsirengti. Aleksandras ir Vika savo potyrius aprašo internete – sako sulaukę didelio populiarumo. Į klausimą, kaip naudojasi tualetu atsako paprastai – vienam tenka palaukti už šiek tiek pravirų durų.

Per mėnesį pora išmoko labiau sugyventi, bet pykčių dar pasitaiko.

„Nedidelė įtampa atsiranda, ypač pas Viką – ji lengviau įsiplieskia. Gal tu pati to nepastebi, bet greičiau supyksti. Dažniau kažkuo nepatenkinta be priežasties. Nors aš jos klausiu, kas nepatinka, bet ji niekad neatsako – taigi pyksta be priežasties. O fiziškai viskas gerai. Niekas netrukdo“, – teigia A. Kudlaj.

„Stengiuosi šiek tiek susilaikyti. Kad neįsiplieksčiau, kaip degtukas. Nes tuomet prasideda konfliktai“, – kalbėjo V. Pustovitova.

Ukrainiečių pora sako, kad visi pykčiai išgaruoja per porą valandų, tad ir kitoms jaunoms poroms linki kantrybės ir mažiau neapgalvotų veiksmų.