Navickienė apie mokesčių reformą: dideles pajamas uždirbantys žmonės turėjo per daug privilegijų

Kodėl dar ketiname kelti mokesčius laidoje „Dienos komentaras“ klausėme socialinių reikalų ir darbo ministrės Monikos Navickienės.

Ekonomistai ir verslininkai kalba apie recesiją į kurią mes toliau žengiame ir nepaisant to dabar vykdoma mokesčių reforma. Pinigai imami iš žmonių, kurie uždirba šiek tiek daugiau nei labai mažai. Opozicija jus kaltina dėl to, kad net ir jiems per mokesčių reformą užkrovėte didesnius mokesčius, kodėl jūs taip padarėte?

Mūsų tikslas turėtų būti geriau pasirūpinti tais žmonėmis, kurie gauna mažiausias pajamas ir, kuriems yra sunku. Šiuo metu šiek tiek didesnę nei minimalią algą gauna 800 tūkst. Lietuvos gyventojų, mokesčių reforma palies beveik 4 tūkst. individualia veikla užsiimančių žmonių, kurių pajamos viršija 110 tūkst. eurų per metus. Tai, ar tie žmonės tikrai negali susimokėti progresyvesnio tarifo, kuris ir dabar yra taikomas darbo santykiams, tam, kad būtų galima surinkti papildomų lėšų, iš kurių galėtume didinti Neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) taip, kad tai pajaustų 800 tūkst. gyventojų?

Ministre, bet juk tai visiškas komunizmas, atimkime ir visiems po lygiai padalinkime.

Aš visiškai nesutinku, manau, kad dideles pajamas gaunantys žmonės turėjo tam tikrą privilegiją, ypatingai tie, kurie uždirba virš 110 tūkst. eurų per metus, naudojasi tomis pačiomis viešosiomis paslaugomis, gauna tas pačias bazines pensijas iš valstybės biudžeto, bet kažkodėl susimoka mažesnį Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą negu pagal darbo santykius dirbantis mokytojas ar medikas.

Bet jūs apmokestinate ir mažiau uždirbančius, mažiau, bet vistiek apmokestinate.

Jeigu žiūrėtume į tai, kas yra dabartiniame pasiūlyme, virš 84 proc. individualia veikla užsiimančių žmonių poveikio iš GPM didinimo beveik nepajaus. Gali pajausti minimalų poveikį, be to, atsiranda papildoma apsauga, kuri yra labai svarbi individualiai dirbantiems – nedarbo draudimas. Atsiranda papildomas 1,3 proc. tarifas, bet atsiranda ir išmoka, kuri gali padėti žmogui tada, kai jis netenka darbo dėl objektyvių priežasčių.

Visą pokalbį išgirskite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.