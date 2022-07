Namo gyventojai apie Šiauliuose įvykusią 15-metės egzekuciją: „Kaimynas klausė, ką jus čia nešat, gal žmogų?“

Įspėjame, kad tekste yra šokiruojančių detalių ir tai gali paveikti jautresnius skaitytojus.

Policija versijų nepatvirtina, bet skelbia, kad dar prieš kelias dienas buvo pradėję nužudytos paauglės paiešką, kai ši nepasirodė globos namuose. Vaizdais dar prieš žmogžudystę socialiniame tinkle dalijasi dabar jau suimta 14-metė įtariamoji.

Nors video internete pasklido neva kaip pasiruošimas žmogžudystei, tačiau jis darytas gerokai anksčiau.

Apie pirmadienio vakare įvykdytą žmogžudystę pranešė patys vėliau įtariamaisiais tapę jaunuoliai. Mergina tuo metu prieš kamerą pasakojo, kaip jai buvo baisu išnešus šiukšles rasti kūną ir kaip gaila, kad tokie žiaurūs žmonės gyvena mieste: „Kai pamačiau tą vaizdą, kad ten guli žuvęs žmogus, labai pradėjau drebėti, nes pirmą kartą matau tokį dalyką savo gyvenime.“

Kad būtent ši 14 metų dabar jau suimta mergina galėjo pati ir organizuoti nužudymą, aiškina įtariamuosius ir nužudytąją pažinoję žmonės:

„Šita mergina, amžinatilsį, buvo įsimylėjusi Edviną Braziulį, šiuo metu tą žudiką vadinamą. Kaip žinome, yra jo mergina, užpavydėjo, baisiai buvo apsipykusios, ją buvo išmetę iš namų Osvaldo, Edvino, čia kur gyvena Gegužių gatvėje. Paskui sakė jie planavo egzekuciją.“

Kaimynystėje gyvenanti mergina pasakoja, kad įtariamoji auką pasikvietė į vaikinų namus daugiabutyje, kur galimai svaiginosi. Po to šiame bute tą vakarą galėjo įvykti egzekucija:

„Yra tokių šaltinių, kad ten viskas vyko su plaktuku. Kad jai visą veidą su plaktuku. Pirma trenkė per galvą, per pakaušį, kiek spėjam, na, čia nespėjam, čia viskas buvo ir aišku, kad per pakaušį, paskui jinai pradėjo kraujuoti, jie nebežinojo, ką daryti ir užbaigė viską ant veido trankydami su plaktuku.“

Vėliau vakare kaimynai aiškina kieme girdėję šūksnius ir įtaria, kad kompanija stengėsi kuo greičiau atsikratyti kūnu. Tačiau ir čia neapsieita be liudininkų:

„Ir paskui ją susuko į kilimą ir per balkoną išmetė. Ir palei balkonus devynaukščio nešėsi. Aštuntą kažkur valandą, puse 9. Mama girdėjo, kaip klykauja per kiemą, šaukė „Greičiau, greičiau”. Vienas kaimynas klausė, ką jus čia nešat, gal žmogų per tą kilimą? Sako nusijuokė ir nuėjo su tuo kilimu.“

Naktį po įvykio vietos ir kūno apžiūros, jaunuoliai kaip liudininkai nuvežti į policijos komisariatą apklausai. Tačiau greitai jų statusas pasikeitė į įtariamųjų. Gyventojai pasakoja, kad visą naktį dirbo pareigūnai, kratė namus, į pagalbą pasitelkė iš kinologus su šunimis:

„Naktį ketvirtą valandą kažką girdėjau, bet galvoju, kas čia naktį kažką daro. Nežinau, vaikščiojo kažkas. Kažką dirbo, nežinau net ką. Ir kažkaip nenorėjau išsibudinti ir miegojau toliau. – O iš vakaro, kažką girdėjot? – Ne, iš vakaro nieko nesigirdėjo.“

Nužudytoji mergina iš namų išėjo dar birželio 30 dieną, policijoje buvo paskelbta jos paieška. Tačiau nužudymo išvakarėse ji grįžo į vaikų globos namus.

„Liepos 4 d. apie 14.30 val. su policija susisiekė Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų socialinė pedagogė, kuri nurodė, kad apie 14.00 val. ieškoma mergaitė atėjo į Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namus, kuriuose nuo liepos 1 d. teismo sprendimu buvo nustatyta jos nauja gyvenamoji vieta. Mergaitė nurodė, jog visas tas dienas, kai išėjo iš laikino globėjo, buvo su draugėmis, gyveno Zokniuose, apleistame name. Su kuo buvo, atsisakė nurodyti“, – komentuoja Šiaulių apskrities policijos atstovė Gailutė Smagriūnienė.

Du įtariamieji suimti dviem, kiti du – trims mėnesiams. Nužudymu įtariamiems jaunuoliams, taip pat ir nepilnametei, gresia kalėjimas nuo 7 iki 15 metų.