Prabilo nužudymu įtariamos 14-metės šiaulietės draugė: egzekucija vyko dėl vaikino

Įspėjame, kad tekste yra sukrėčiančių detalių, kurios gali paveikti jautrius skaitytojus, taip pat pateikiama yra tik viena iš versijų, kuri nėra oficialiai pareigūnų nei patvirtinta, nei paneigta.

Šiaulietė Indrė pasakoja, kad geriausiai pažinojo vieną iš įtariamųjų, 14-metę merginą, kuri kadaise buvo jos gera draugė. Pasak liudininkės, tragedijos priežastimi tapo vaikinas, kuriuo merginoms nepavyko pasidalinti:

„Iš vienos anoniminės merginos sužinojome, kad viskas vyko dėl to, kad mirusioji mergina pradėjo „kabinti“ vaikiną, rodyti jam simpatiją. Įtariamoji mergina yra labai greitai įnirštanti, labai konfliktinė. Ji pamatė, kad ji (aut. past. – nužudyta mergina) pradėjo kabintis, išvarė ją iš to vaikino nuosavų namų ir pradėjo ruoštis, repetuoti egzekuciją, kaip ir kas bus, kaip ir ką padarys.

Ji siuntė susirašinėjimus vienai panelei, kuriuose rašė, kad „nužudysime merginą, ruošiamės jau“. Aišku, ta mergina nenori duoti savo kontaktų, aš jos nepažįstu, bet ji viską žino.

Išėjo taip, kad prieš tai merginai ateinant, jie (aut. past. – įtariamieji) nusipirko alkoholio, visokių svaigalų. Matė, kaip per kiemą bėgo į parduotuvę. Vienas iš vaikinų nešė rankose butelį. Įtariamoji merginą paskui pasikvietė į namus. Aišku, jos susitaikė, viskas gerai, sutarė, kad nebesikabinės prie to vaikino.

Na ir tuomet įtariamoji pradėjo savo egzekuciją: pasiėmė plaktuką, pradėjo daužyti visą veidą. Pirmiausiai, kaip žinome, trenkė į galvą, pradėjo ji kraujuoti, nes trenkė į smilkinį, o tada pamatė, kad geruoju nesibaigs. Neaišku, ar jos neišprievartavo, to nežinome. Vėliau iš nežinomų šaltinių sužinojome, kad tą merginą dar ten dvi valandas per egzekuciją kankino, o paskui ją susuko į kilimą ir išmetė per balkoną iš trečio aukšto.“

Pasiteiravus, ar jos žiniomis, visi įtariamieji dalyvavo egzekucijoje, Indrė tikina, kad iniciatoriais buvo du asmenys – 14-metė mergina bei vienas iš vaikinų.

Pažinojo abi merginas

Indrė taip pat pasakoja, kad nužudytosios merginos nepažinojo taip gerai, kaip įtariamosios 14-metės. Visgi, anot šiaulietės, auka tapusi mergina taip pat turėjo konfliktinių bruožų.

„Su ja nesu bendravusi, žinau tik tiek, kad ji buvo iš vaikų namų. Nelabai teko bendrauti, tačiau esu ją mačiusią praeinančią pro mane, dar pasisveikino lyg pažinotų. Nežinau, dažnai matydavau ją kieme, mama irgi matydavo.

Mama sako, kad ji turėjo sunkų gyvenimą: skyrėsi jos tėvai, tėtis bandė tris sykius ją globoti, bet sakė, kad buvo jam per sunku, nes ji irgi tokio stiliaus, kaip įtariamoji – konfliktinė.

Mano draugė pasakojo, kad vedžiojo šunį ir užgaudė jas išlendant iš kažkur, tai draugė subarė, kad baigtų rūkyti, tai ta mergina pasakė jai, kad „nori aš tau padarysiu kai ką, kad tavęs neliktų šiame pasaulyje“. Tikrai ta panelė nebuvo šventa“, – teigia 19-metė liudininkė.

Mergina pasakoja, kad su įtariamąją jos buvo gerai pažįstamos, kadangi ji yra buvusi vaikystės draugė:

„Buvo dar viena draugė, tad trise labai gerai anksčiau sueidavome. Ji (aut. past. – įtariamoji keturiolikos metų mergina) buvo visąlaik konfliktinė, prisikabindavo prie kiekvieno žmogaus, kuris jai netikdavo tiek iš išvaizdos, tiek iš charakterio bruožų. Šiaip, būdavo protinga panelė, turėjome temų, kuriomis galėdavome pakalbėti, tačiau tokių dalykų kaip žudymas niekada nebuvo.

Buvo ne iš kelmo spirta, bet prie to pačio negalvojome, kad pasirinks tokį kelią. Neseniai sužinojau naujieną, kad ji buvo nėščia nuo vieno įtariamojo, pasidarė neseniai išvalymą.“

Visi keturi įtariamieji jaunuoliai šiuo metu yra sulaikyti policijos pareigūnų. Anot nužudytą merginą pažinojusios moters iš Šiaulių, vienas iš sulaikytų jaunuolių yra buvęs teistas už merginos išprievartavimą ir atlikęs bausmę. Kiti du jaunuoliai yra broliai.

Ne pirmasis įvykis sukrėtęs Šiaulių gyventojus

Anksčiau Šiaulių miesto gyventojus bei Lietuvos visuomenę buvo sukrėtusi dar viena žiauri paauglių inicijuota žmogžudystė, kurios priežastimi tapo taip pat merginų draugystę sudrumstęs vaikinas.

2011 metais žmogžudystę Šiauliuose įvykdė dvi paauglės, kurios nužudė savo bendramokslę, o tuomet į gabalus supjausčiusios dalį paauglės kūno išbarstė laukymėse, o dalį paslėpė šaldiklyje.

