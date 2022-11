Medikai sveikina siūlymą imtis paspirtukininkų: ypač savaitgaliais pavartoja ko nors, važiuoja ir susižaloja

Šiemet per dešimt mėnesių apie 150 paspirtukininkų patyrė sunkius veido ir galvos sužalojimus. O traumos išties kraupios – kai kurie paspirtukininkai net prarado nosis.

Automobilio registratoriaus kamera fiksuoja vaizdą, kaip vairuotojui prieš nosį išnyra per raudoną šviesą važiuojanti paspirtukininkė. Jai pasisekė – automobilis spėjo laiku sustoti ir jos nepartrenkė. O tokius paspirtukininkus užsimojo pažaboti socialdemokratas Julius Sabatauskas.

„Būtinai liemenė važiuojant, taip pat su šviesą atspindinčiais elementais. Taip pat su šviesom – prieky baltos, gale raudonos. Taip pat turėtų būti šalmas ir šaligatviu važiavimas būtų negalimas, jeigu nėra įrengta atitinkama juosta“, – teigia J. Sabatauskas.

Vyriausybė nori leisti paspirtukininkams važinėtis iki 25 kilometrų per valandą greičiu, jei paspirtukas iki 1 kilovato galingumo. Sabatauskas siūlo paspirtukų greitį ir galią riboti dar labiau – viršijantys 20 kilometrų per valandą arba galingesni nei 500 vatų paspirtukai turėtų būti registruojami kaip transporto priemonės.

„Tos, kurios bus pripažintos kaip motociklai arba mopedai, jiems būtų privalomas vairavimo pažymėjimas, taip pat registracija, draudimas civilinės atsakomybės bei techninė apžiūra“, – sako J. Sabatauskas.

O paaugliai, anot Sabatausko, norėdami važiuoti paspirtuku turėtų išeiti specialius mokymus. Ir ant paspirtuko, priešingai nei važiuoja šie vaikai, pasak seimūno, griežtai tik vienas asmuo.

„Baugina, kad važiuoja mama arba tėtis su vienu arba net dviem vaikais pasistatę ant to pačio paspirtuko. Tai jis vaikus naudoja kaip saugos pagalves?“ – kalba J. Sabatauskas.

Sabatauskas sako, kad tai leistų sumažinti sužeistų ir net žuvusių paspirtukininkų skaičių. Medikų duomenimis šiemet vien per 10 mėnesių daugiau pusė tūkstančio paspirtukininkų patytrė sunkius veido ar galvos sužalojimus. Žalgirio klinikos priimamasis – puikus to įrodymas: vienas vyras, važiavęs paspirtuku, liko be nosies, kito kaktoje žiojėja skylė, dar vienam susiūtas veidas, nėra dantų.

„Žandikaulio dalies neturime, netenkame, kuri paliekama kažkur gatvėje. Minkštųjų audinių netenkame, turime minkštujų audinių defektą ir ta trauma įvyksta gatvėj, nesterilioj aplinkoj ir mes turime galvoti kaip greitai rekonstruoti, kad užtikrinti žmogaus gyvybines funkcijas“, – aiškina Žalgirio klinikos priėmimo skyriaus vedėjas Dalius Matkevičius.

Šiemet, pasak medikų, paspirtukininkai patyrė dvigubai daugiau veido traumų negu pernai, 1,5 karto daugiau jų patyrė ir vaikai. O kur dar tie, kurie, likę be dantų, kreipiasi į poliklinikas ar privačiai. Veido traumas patyrę paspirtukininkai, pasak Matkevičiaus, į Žalgirio kliniką atvykdavo kasdien, bet pacientų netrūksta ir dabar. 60 procentų susižalojusių – vyrai. Apie 30–50 procentų susižeidusių paspirtukininkų – girti ir ne tik.

„Ypač ketvirtadieniai, penktadieniais tokį piešiam vaizdą, kad yra narkotinių medžiagų pavartojimas, nes alkoholio kvapo kaip ir mes neužuodžiam, bet kiti klinikiniai simptomai išduoda, kad žmogus bus pavartojęs narkotinių medžiagų“, – kalba D. Matkevičius.

Strimgalviais lekiantys paspirtukininkai galvos skausmas ne tik medikams. Kai kurie pėstieji sako, kad paspirtukininkai juos ne tik erzina, bet ir terorizuoja:

„Kai važiuoja šaligatviais. Ir aš pati kelis kartus vos išvengiau susidūrimo su jais. Trupučiuką į šoną pažengi, gi nežinai, jie be garso važiuoja ir tiesiog tikrai labai nesaugu yra. Mano manymu, tai turėtų imtis kažkokių priemonių.“

„Paimti paspirtukus, išimti iš miesto ir viskas, ir neliks.“

„Man trukdo vairuojant, ne gatve einant. Nes dėl to, kad būna iš tikrųjų suki, darai posūkį, o jie išnyra tiesiog.“

„Visąlaik reikia pasakoti ir aiškinti, ir džiaugtis tuo, kad jie gali važiuoti greitai. Nu ne tiek greitai, kad neprisidarytų nelaimės sau ir kitiems, ir tiek. Tiesiog šviesti juos pačius.“

„Šalmas, liemenė kaip ir standartinis dalykas tokiai transporto priemonei. Ypač šalmas labai svarbus dalykas yra.“

Ir visgi paspirtukų greičio apribojimas, kuriam pritaria Susisiekimo ministerija, pasak Vilniaus socialdemokratų, pėsčiųjų ir paspirtukininkų problemos neišspręs, nes greičio ribojimas neveiks.

„Policija neturės galimybių faktiškai kontroliuoti paspirtukininkų greičio. Antras dalykas, pagal kelių eismo taisykles, pagal administracinių nusižengimų kodeksą yra tolerancijos riba 10 kilometrų. Tai kitaip tariant sureguliavus ir pasiūlęs paspirtukams važiuoti tarkim iki 8 kilometrų, realiai paspirtukininkas visai teisėtai važiuos ir nebus nubaustas“, – kalba Vilniaus socialdemokratų pirmininkas Povilas Pinelis.

Paspirtukus nuomuojančios įmonės atstovais paspirtuko greičio ribojimui pritaria, tačiau kai kuriuos Sabatausko siūlymus, pavyzdžiui, dėl privalomų šalmų, vadina pertekliniais.

„Matant kitų šalių pavyzdžius, kai netgi šalmai yra primontuojami prie paspirtukų. Čia būtent ne per seniausiai teko lankytis ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur paspirtukai turi šalmus, tačiau nei vienas iš važiuojančių su paspirtuku, tiesiog to šalmo nesideda, nes pirmas dalykas tai nėra švaru. Kas gali užtikrinti, kad anksčiau tuo šalmu nesinaudojo kažkas kitas“, – teigia „Bolt“ atstovas Eimantas Balta.

O ir išstumti paspirtukininkus iš šaligatvio į gatvę, kur važiuoja ir sunkiasvoriai automobiliai, pasak „Bolt“ atstovo, grėsmė jų sveikatai. Verslas turi kitą pasiūlymą.

„Važiuojant šaligatviu, prasilenkiant su pėsčiaisiais, greitis turėtų būti sumažinamas iki pėsčiojo greičio, tai maždaug 7 kilometrai per valandą“, – sako E. Balta.

Tačiau ar paspirtukininkai greitį perėjose išties sumažintų – neaišku. Kokie ribojimai laukia paspirtukininkų, priklausys nuo Seimo sprendimo.