Mamą ir seserį palaidojęs Algirdas įspėja: kovodamos su COVID-19 jos padarė gyvybę kainavusią klaidą

Algirdas dar visai neseniai būtų nė už ką nepatikėjęs, kad reikės patirti tiek skausmo. Iš pradžių, kovą su COVID-19 pralaimėjo jo mama, o netrukus dėl tos pačios priežasties anapilin iškeliavo ir sesuo. Vyras prisimena, kad pandemijos pradžioje niekas neįsivaizdavo, kad kova su šia liga kainuos taip brangiai.

„Iš pradžių, kai dar nebuvo daug sergančių žmonių, buvo tiesiog tokia stebėjimo būsena. Buvo ir kažkiek nerimo, tačiau, kai įsivažiavo, įsibėgėjo, kai pradėjo sirgti tūkstančiai žmonių, atėjo baimė – ypač dėl mamos“, – pasakojo socialiniu darbuotoju dirbantis Algirdas.

Vengė skiepytis

Vyras vis ragino savo 84-erių mamą niekur neiti, stengtis mažiau lankytis parduotuvėse, kitose viešose vietose. Kai į Lietuvą atkeliavo vakcinos nuo koronaviruso, Algirdas ėmė su mama kalbėti apie skiepijimąsi, tačiau moteris buvo kategoriškai nusiteikusi prieš skiepus. Skiepytis nenorėjo ir sesuo.

Nesiskiepijo ir pats Algirdas, nors prieš skiepus neturėjo nieko blogo. Vyras nuolat testavosi, o ramino ir kalbos apie lengvai persergančius žmones. Algirdas netgi galvojo, kad ir pats jau persirgo.

Vyras labai ilgai laikėsi griežto karantino ir vengė susitikimų su artimaisiais. Bet laikui bėgant jis pavargo saugotis ir po ilgo laiko susitiko su savo mama. Moteris atvyko pas Algirdą ir apsistojo ten porai savaičių. Vyrui nė nešmėstelėjo mintis, kad tai bus paskutinis jo pasibuvimas su mama.

„Galvojom, kad atvažiuos, bus visą laiką kambaryje, niekur neis. Tiesiog kažkoks atsipalaidavimas, paviršutiniškas požiūris paėmė viršų. <...> Po savaitės pradėjo jausti silpnumą, ėmė drebėti kūnas, atsirado kosulys. Nežinojome, kas yra, nelabai buvome susidūrę su kovido simptomais.

Kai matėme, kad jai negerėja, iškvietėme greitąją, jai pasiklausė nugarą ir sakė, kad abiejų plaučių uždegimas“, – pasakojo Algirdas.

Laukė per ilgai

Iš ligoninės Algirdo mama jau nebegrįžo. Medikai nepajėgė išgelbėti moters gyvybės – liga buvo stipresnė.

„Gydytoja pasakė, kad mamos būklė labai sunki, kad jau buvo per daug uždelsta. Supratome, kad per ilgai laukėme, ir aš susitaikiau, kad nebesusitiksime. Tą dieną dar kalbėjau su mama telefonu, padėkojau už viską, kad mane užaugino, rūpinosi, kad patyriau be galo didelę meilę. Kitą dieną iš ryto dar skambinau, bet mama jau neatsiliepė“, – prisiminė vyras.

Apie mamos mirtį Algirdas sužinojo ligoninėje. Jis taip pats užsikrėtė koronavirusu, greičiausiai nuo mamos. Savijauta buvo tokia prasta, kad vyras nesusigaudė, kas vyksta ir kas nutiko, net verkti buvo per sunku.

Algirdas pakilo iš ligos patalo, tačiau netrukus smogė kita žinia – susirgo jo sesuo. Kai vyras apie tai išgirdo, moteris jau grūmėsi su mirtimi reanimacijos skyriuje. Vėliau jis sužinojo, kad sesuo gydėsi namuose, o būklei pablogėjus šaukėsi pagalbos, bet taip ir neprisišaukė. Esą medikai jos į ligoninę ilgai nevėžė, o kai pagaliau nuvežė, jau buvo per vėlu.

Nespėja paskui

COVID-19 virusas mutuoja taip greitai, kad viso pasaulio medikai tiesiog nespėja paskui. Specialistai nežino, kiek ir kokių mutacijų dar bus ir ar pajėgsime su jomis kovoti.

Gydytojas otorinolaringologas Darius Rauba sakė apgailestaujantis, kad Algirdo sesuo nesulaukė pagalbos laiku. Į perpildytas ligonines šiuo metu guldomi tik labai sunkūs pacientai.

„Kai buvo patys pirmieji atvejai, visus ligonius, kurie susirgdavo kovidu, guldydavo į skyrių ir laikydavo kokį mėnesį. Dabar, kai per dieną yra 2-3 tūkstančiai atvejų ir daugiau, į ligonines patenka 10 procentų. Tu nežinai, kas gali būti po dienos, po kitos. Liga labai klastinga. Vieną dieną tu esi sveikas ir staiga atkirtis, komplikacijos, pasižeidžia koks nors organas“, – kalbėjo medikas.

