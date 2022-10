Liz Truss poste išbuvo vos 45 dienas: tapo trumpiausiai pareigas ėjusia premjere šalies istorijoje

Vienas paskutinių kartų, kai Liz Truss iš Ministro pirmininko rezidencijos Dauningo gatvėje išeina kaip Jungtinės Karalystės premjerė. Vos po 45-ių dienų tarnybos ji pareiškia atsistatydinanti ir tampa trumpiausiai šias pareigas ėjusia premjere šalies istorijoje.

„Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, pripažįstu, kad negaliu įvykdyti mandato, kuriam buvau išrinkta konservatorių partijos. Todėl kalbėjausi su Jo Didenybe karaliumi – pranešiau, kad atsistatydinu iš konservatorių partijos vadovo pareigų“, – teigia L. Truss.

REKLAMA

Kas taps kitu partijos lyderiu ir šalies premjeru, Torių partija žada paskelbti kitą savaitę. Tuo piktinasi leiboristų partijos lyderis, kuris ragina surengti visuotinius rinkimus ir leisti rinktis žmonėms, o ne Torių partijai.

Įstatymų leidėjų ir Torių partijos maištas prieš Truss prasidėjo po to, kai ji buvo priversta atšaukti katastrofiškus mokesčių mažinimo planus, sukėlusius chaosą rinkose, šaliai ir taip išgyvenant sunkią pragyvenimo krizę. Tad, kad ir kaip ji, vakar laikėsi įsispyrusi savo premjerės pozicijos...

REKLAMA

REKLAMA

„Ekonominio patikimumo nebėra. Ir jos tariamas geriausias draugas, buvęs kancleris, taip pat dingo. Jie visi dingo? Tad kodėl ji vis dar čia?“, – kalbėjo Leiboristų partijos lyderis Keir Starmer.

„Aš kovotoja ir nepasiduodu“, – sakė L. Truss.

Šiandien jos kova baigėsi. Vakar šalies parlamente kilo nemenka suirutė po vidaus reikalų sekretorės Sjuelos Breiverman pasitraukimo. Ji iš pareigų turėjo atsistatydinti po to, kai oficialų dokumentą išsiuntė savo asmeniniu elektroniniu paštu. Vis tik atsistatydindama nepraleido progos įkąsti Truss dėl to, kad ši laužo savo programos pažadus. O iki tol ji kirčių sulaukdavo ir dėl to, kad neatsistatydino, nors prieš mėnesį privertė savo artimą sąjungininką, iždo kanclerį Kvazį Kvertengą, atsistatydinti dėl kritikos sulaukusio naujojo biudžeto.