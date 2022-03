Lietuvos miškuose pasirodė pirmieji grybai – bobausiai: įspėja vartoti atsargiai

Alytaus rajono Makniūnų kaimo gyventoja Dalė Baranauskienė kiekvieną pavasarį nekantriai laukia kuomet prašils ir pradės dygti grybai. Dzūkė su džiaugsmu konstatuoja: grybavimo sezonas prasidėjo. Pasirodė pimieji bobausiai arba kaip dzūkai sako – šmarškos.

Ponia Dalė žino vietas, kur grybai auga ir kiekvienais metais pirmiausia jas patikrina. Bobausiai auga kirtimuose. Jų dar nėra daug ir vos išlindę, tad dzūkė palieka miške: tegu ūgteli.

Vėliau susirinks, jei niekas kitas grybų neužeis. O jei šių ir neberas, sako, nieko tokio: važiuos kitur ieškoti.

„Labai smagu rinkti, saulė, vėjas, pavasaris, bundanti gamta. Na, kažkas nerealaus. Ir sveikata, ir džiaugsmas, pasivaikščiojimas – be galo mėgstame grybauti“, – kalba Dalė.

Bobausiai šiemet ankstyvi: įprastai grybavimo sezonas skelbiamas atidarytu balandžio mėnesio viduryje, o dabar tik kovo pabaiga.

„Turiu pranešti, kad grybavimo sezonas – atidarytas. Gal ne grybavimo, o pirmos gyvybės miške užfiksavimas“, – sako Dalė.

Artimiausiu metu, anot patyrusios grybautojos, bobausių gausos nereikėtų tikėtis. Naktimis šalta, sinoptikai atšalimą žada ir dienomis. Tai nepalankus klimatas augti grybams. Be to, reikia lietaus. Dzūkijos miškuose labai sausa. Tačiau už poros savaičių, neabejoja Makniūnų gyventoja, bobausius iš miškų pilnomis pintinėmis galėsime nešti.

„Visą laiką mes pirmiausia kaip žvalgais tokiais tampame tie tikrieji grybautojai. Apsižvalgome kur auga, apvažiavome tris miškelius, kur auga šitos šmarškos vadinamos. Bet tik šitoje biržėje radome“, – teigia Dalė.

Ponia Dalė bobausius renka daug metų. Ir valgo, ir vaistus daro iš jų. Grybautoja perspėja, kad pirmieji grybai – turi daug nuodų. Apie tai, kad bobausiais reikia mėgautis atsargiai, perspėja ir medikai. Juos būtina kelis kartus nuvirti ir tada ruošti patiekalą.

„Aš visą laiką nuverdu tris kartus po dešimt minučių. Ir po kiekvieno virimo po tekančiu vandeniu nuplauname. Pirmą kartą reikia nugraibyti tas putas atsirandančias. Labai skanu su makaronais, labai skanu su kiaušiniu sumaišytu“, – pasakoja Dalė.

O stiklainyje spirituotu gėrimu užpilti pernykščiai bobausiai. Liaudies medicinoje toks užpilas žinomas kaip nepamainomais vaistas nuo sąnarių skausmo. Reikia trinti skaudamas vietas: „Pernai buvau pasigaminusi ir nemažai užsipylusi puslitriukų. Renku ir kitus grybus, ruošiu tinktūras. Poniabudę. Bet kaimynas pasakė, kad Dalia, poniabūdės ne taip „mačina“ kaip tavo šmarškos užpiltos.“

Anot medikų, netinkamai paruošti bobausiai gali sukelti stiprų apsinuodijimą, o kartais net ir mirtį. Be to, patariama šiais pirmaisiais grybais mėgautis ne dažnai. Tai yra, skanauti pora kartų per sezoną.