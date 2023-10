Lietuvoje – nauja krizė: ligoninės kasdien sulaukia nežinia kuo apsinuodijusių vaikų

Marijampolę supurtė šešiolikmečio mirtis. Jaunuolis mirė apsinuodijęs stipriais kvaišalais, kurių kilmė nenustatyta. Dar du apsinuodiję paaugliai atsidūrė ligoninėje. Anot šalies gydytojų, statistika liūdna, tokių jaunų pacientų daugėja. Jauniausias vaikas į Kauno klinikas pateko neseniai, vos aštuonerių metų.

„Aštuonių metų, traukuliai. Neaiškios kilmės, paskui pasirodo dėl psichotropinių medžiagų, kurias vartojo ir platino 16 metų vyresnysis brolis“, – teigia vaikų gydytojas prof. Rimantas Kėvalas

REKLAMA

REKLAMA

Vien į Kauno klinikas kiekvieną dieną patenka mažiausiai vienas narkotikais apsinuodijęs nepilnametis.

„Paskutiniais metais šitos problemos didėja geometrine progresija ir vidutiniškai į dieną būna nuo 1 iki 10 atvejų įvairiausių psichotropinių medžiagų, mums net neaiškių. Mano žiniom, šiuo metu yra apie 800“, – sako vaikų gydytojas prof. Rimantas Kėvalas.

REKLAMA

Policijos atstovai tirdami atvejus, kuo vaikai galėjo apsinuodyti ir kas pardavė jiems kvaišalų, teigia pastebintys, kad šiuo metu dažniausiai į jų rankas patenka garinamieji skysčiai.

„Tai šiuo metu populiariausi yra skysčiai įvairūs, kurie yra pilami į elektronines cigaretes. Per tas elektronines cigaretes vaikai tuos skysčius ir garina. Tai daugiausia tų apsinuodijimų yra dėl to neaiškios kilmės skysčio, nes platintojai turbūt irgi taupo narkotines medžiagas, maišo jas su neaiškios kilmės produktais ir dėl to kenčia mūsų vaikai“, – tvirtina Lietuvos policijos atstovas Ramūnas Matonis.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat neatsilieka ir labiau įprastomis jau tapusios narkotinės medžiagos. Dažnai vaikai į ligonines patenka apsinuodiję sintetine žole. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas suskaičiavo, kiek jau kritiškai apsvaigusių vaikų praėjusiais metais buvo patekę į ligonines.

„2022 metais į sveikatos įstaigas kreipėsi 115 nepilnamečių ir iš jų daugiausiai buvo kreipęsi dėl apsinuodijimo kanapėmis – tai 68 kartus“, – sako prevencijos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Roberta Arbačiauskaitė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Palyginus su 2021-aisiais metais, apsinuodijimų chemine žole buvo net 70 procentų mažiau nei praėjusiais metais.

Patekusių į ligonines vaikų būklė dažniausiai jau būna sunki, mat kviesti greitąją pagalbą delsiama. Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje tarp visų intensyviosios terapijos pacientų net 30 procentų sudarė kvaišalais apsinuodiję paaugliai. O vaikai į ligonines patenka jausdami pačius įvairiausius simptomus.

„Sutrikę, kartais agresyvūs, kartais nesiorientuoja aplinkoje, kartais trinka kvėpavimas, kartais traukuliai. Yra ir širdies sutrikimo atvejų. Vemia, pilvo skausmai. Tiesiog tai yra toksinis medžiagų poveikis organizmui“, – sako vaikų gydytojas prof. Rimantas Kėvalas.

REKLAMA

Širdies ligų rizika

Be sukelto apsinuodijimo kaitinamąjį tabaką rūkantys paaugliai rizikuoja anksčiau susirgti ir širdies ligomis.

„Šiems žmonėms ligos vystymąsis pagreitės ir jeigu mes turime pacientus, susergančius miokardo infarktu vyresnio amžiaus, tos ligos ateityje gali jaunėti ir būti nustatomos jaunesniame amžiuje“, – teigia kardiologų draugijos atstovas Tomas Lapinskas.

Anot psichologų, vaikai labai lengvai pasiduoda įtakai ir smalsumui išbandyti naujus dažnai ir pavojingus dalykus. Savo vaikų elgesį turi stebėti tėvai, mokymo įstaigos ir prieš draudimus pirmiausia užsiimti stipria prevencija.

REKLAMA

„Bendraamžių įtaka. Paauglystėje yra labai svarbu, koks elgesys vertinamas, kaip tokiu madingu. Stipriu, vertingu ir jeigu bendraamžių grupėje susidaro tokia nuostata, kad vartoti kažkokias medžiagas yra gerai, tai tada kai kurie, kurie patys nesiimtų, pasiduoda bendraamžių tokiam spaudimui ir gali įsitraukti“, – tvirtina „Vaikų linijos“ psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė.

Vidaus reikalų ministerija šiuo metu ruošia prevencijos projektą, įtrauksiantį daugybę institucijų, tarp jų mokyklas, policiją. Pareigūnai žada reidus, naują mokyklų kontrolės sistemą, kad sumažintų į ugdymo įstaigas patenkančių kvaišalų kiekį.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.