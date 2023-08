Lietuviai už megavatvalandę mokėjo virš 200 eurų: tai gali būti ne pabaiga

Panevėžietė Audronė už elektrą vidutiniškai moka po šimtą eurų per mėnesį. Nuosavame name gyvenanti senjorė elektrine virykle gaminasi maistą, ir kiti buities aparatai naudoja elektrą. O šiuo metu moteris į šaldytuvą ir šaldiklį krauna ir vasaros gėrybių atsargas žiemai, tad elektros prisuka apie 500 kWh per mėnesį.

„Problema, tikrai yra sunku. Ką čia sutaupysi, jeigu reikia plauti rūbus, virti valgyti“, – tikino Panevėžio gyventoja.

Moteris jau ruošiasi ir taupyti pinigus žiemai, kad turėtų iš ko susimokėti už malkas ar dujas artėjančio šildymo sezono metu.

„Pagalvoju, kad dabar pasitaupius galėčiau leisti sau pakeliauti, bet neišeina, ateina žiema, reikia malkoms arba dujoms“, – pasakojo Audronė.

Panevėžietė yra pasirinkusi fiksuotą elektros planą ir moka po 22 centus už kWh, mat baiminasi elektros kainų svyravimų. Lietuvoje elektros kaina yra šių metų rekordinėse aukštumose. Dienos didmeninė kaina siekia 20 centų už kWh.

Energetikai dėl to kaltina karščių metu susilpnėjusį vėją ir dėl to sumažėjusią vėjo jėgainių generaciją, taip pat suomius, penktadienį iš tinklo išjungusius vieną savo atominės jėgainės reaktorių, kurio generatoriuje užfiksavo padidėjusią drėgmę. Kaltina ir estus, sustabdžiusius vieną savo elektrinę. Tad visame regione pritrūkus elektros, ją, brangesnę, Lietuvoje iš dujų ėmė gaminti Elektrėnų jėgainė.

„Šiandien turime didžiausią elektros kainą nuo praėjusio metų gruodžio, ji viršijo 200 € už megavatvalandę. Esminė priežastis – Suomijos Olkiluoto 2 reaktoriuje nustatytas gedimas“, – paaiškino Energetikos agentūros laikinoji direktorė Agnė Bagočiutė.

Brangiausia elektra rugpjūčio 21 d. Lietuvoje buvo 9 val. ryto, kai viršijo 50 centų už kWh. Tad turinčius išmanius valandinius elektros skaitiklius, energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas ragina apsiriboti elektros vartojimą tokiomis piko valandomis arba pasirinkti stabilius fiksuotos kainos planus. Šuo metu elektros tiekėjai siūlo fiksuotas elektros kainas nuo 22 centų už kWh.

„Atsinaujinančios energetikos elektrinės tiek vėjo, tiek saulės nėra stabilios. Gali nebūti vėjo ir saulės, teks pirkti iš užsienio. Tie vartotojai, kurie gali, gali ruoštis. Patogu turėti fiksuotas kainas“, – sakė energetikos ekspertas.

Energetikos agentūros žiniomis, suomiai elektros gamybą savo atominėje jėgainėje gali atstatyti tik rugsėjį, tad ir elektros kainos artimiausiu metu gali išsilaikyti aukštos.

„Gedimas nustatytas rugpjūčio 18 dieną, šiuo metu reaktorius išjungtas ir taisomas, pagal mūsų turimą informaciją, remonto darbai turėtų trukti iki rugpjūčio 28 d., užtruks ir paleidimas, gal rugsėjo mėnesį veiks pilnai“, – tvirtino A. Bagočiutė.

O štai ekonomistas Aleksandras Izgorodinas įsitikinęs, kad dabartinis elektros kainų šuolis turėtų būti laikinas.

„Elektros kainų šuolis, kurį matėme dabar, bus labiau trumpalaikis negu ilgalaikis. Nurimus rinkai dėl galimų pasiūlos sutrikimų, elektros kaina turėtų nukristi“, – kalbėjo jis.

Ateities elektros sandoriai rodo, kad žiemą atšalus orams, padidėjus dujų ir elektros paklausai, didmeninė elektros kaina visgi gali būti aukštesnė nei pastaraisiais mėnesiais ir siekti apie 12 centų už kWh.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.