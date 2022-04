Laisvės partija siūlo kalbininkams: metas atsisakyti žodžių „alkoholikas“ ir „narkomanas“

Vietoj to siūlo naudoti „priklausomas nuo narkotikų“, „priklausomas nuo alkoholio“. Kalbos ekspertai aiškina, kad ne Seimo nariai ir valdininkai, o patys žmonės turėtų rinktis, kaip vartoti žodžius ir vadinti tam tikrus asmenis. O sveikatos specialistai sako, kad liga nuo to, kaip ją vadinsi, nedings, ir priklausomybės ligų problemos niekaip nesprendžia.

Į Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkės Morganos Danielės siūlymą keisti terminologiją ir atsisakyti žodžių „narkomanas“ ir „alkoholikas“, o tokius žmonės vadinti priklausomais nuo alkoholio ir narkotikų, vilniečiai žiūri skirtingai. Vieni sako, kad tai iš dalies bandymas numesti nuo jų atsakomybę.

Kiti – kad tai esmės nekeičia ir kad daiktus reikia vadinti savais vardais:

„Aš galvočiau, kad vis dėlto pavadinimas nekeičia reikalo esmės, ir tas pavadinimas nepasikeis nuo to ir jo charakteris ir įpročiai, taip kad nereikia vynioti į vatą ir reikia galvoti, kaip mums tą reikalą pagerinti, sumažinti.“

„Čia jau tiesiog kultūringumas ir tolerancija, individualiai.“

„Aš manau, kad daiktus reikia vadinti savo vardais, nes tai vis tiek žala ir sveikatai, ir aplinkiniams žmonėms.“

„Galbūt kelia tokias nelabai kokias emocijas, iš tiesų, galima taip pasakyti. – O kai sako, tarkime priklausomas nuo alkoholio, nuo narkotikų, ar geriau? – Taip, galbūt jaučiasi skirtumas iš psichologinės pusės.“

„Paprasčiausiai narkomanas, alkoholikas negražūs žodžiai. – O ar geriau, kai pasakau priklausomas nuo alkoholio? – Gal ir geriau šiek tiek, bet čia lygiai tas pats.“

„Manau, kad teisinga, turi būti priklausomas. Priklausomybė tai yra dalia.“

„Visuomenė žiūri į narkomaną ir alkoholiką visai kitaip nei į priklausomą žmogų tiesiog.“

„Nuo to, kad žmonės atsipalaiduoti nori. Neteisingai. Yra alkoholikai ir yra narkomanai.“

Laisvietė Morgana sako, kad šių terminų vartosena Lietuvoje užsilikusi nuo senų laikų. Esą Vakaruose ir Tarptautiniame ligų klasifikatoriuje vietoj terminų „alkoholikas“ ir „narkomanas“ jau seniai parašyta – „priklausomas“ nuo alkoholio ar nuo narkotikų. Seimo narė sako, kad terminologiją svarbu keisti, nes kartu su kalbos raida ir laiku kažkada buvę įprasti ir nežeidžiantys žodžiai virsta menkinančiais.

„Tarkim, kaip pavyzdį duodu „debilas“ ar „imbecilas“, kurie anksčiau buvo pavadinimai protiniam neįgalumui. Dabar mes taip vadinam intelekto negalią turinčius žmones. Ir per tuos pavyzdžius turbūt lengviausia yra pajausti kaip ligos pavadinimas, ir per jį pavadinus žmogų, mes formuojam požiūri į šitą žmogų. Dėl to visame pasaulyje šie terminai kinta, jie yra stebimi, su tuo dirba daug ekspertų ir jie yra keičiami ir pritaikomi palei visuomenę“, – kalba M. Danielė.

Išties, tokių žodžių, kurie su laiku įgaudavo kitas prasmes ir iš neutralių virsdavo įžeidžiančiais lietuvių kalboje yra ir daugiau – negras, čigonas, invalidas, daug kitų. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas aiškina, kodėl su žodžiais taip nutinka.

„Kalba vystosi, visuomenė keičiasi, naujos realijos atsiranda. Dėl to paties negro – istorinės, geografinės aplinkybės lėmė. Vienas dalykas, kai negrą negru vadini Amerikoje, kur buvo vežti Afrikos dabartiniai afroamerikiečiai. Kitas dalykas – Lietuvoje, mes niekad negrui neigiamos reikšmės neteikiam, nes ilgą laiką nematėm net negro“, – aiškina kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis.

Antanaitis sako, kad visgi teisę, kaip vartoti žodžius, reikia palikti visuomenei, o ne politikams.

„Kol kas „alkoholikas“ ir „narkomanas“ nesmagiai skamba, bet nesmagiai skamba pats reiškinys. Ar priklausomas nuo alkoholio, ar alkoholikas. Ir tas ir tas nesmagiai skamba. Klausimas kaip suformuluotume tą patį užklausimą“, – sako A. Antanaitis.

O štai su priklausomais žmonėmis dirbantis psichiatras sako, kad terminologija, kalbant apie su priklausomybėmis susijusias problemas – menkiausia iš jų.

„Ar Seimo sprendimas pakeis žmonių kasdienę kalbą nežinau, bet žinau paprastą dalyką – nuo to, kad pakeisim pavadinimą žmogus nepradės mažiau gerti, ligos neišgydys. Jei nėra rimtesnių problemų su alkoholizmu ir narkomanija, galima keisti pavadinimus“, – teigia psichiatras Martynas Marcinkevičius.

„Yra žmonių, kurie sako, kad daiktus reikia vadinti tikraisiais vardais, bet tie tikrieji vardai kinta. Jeigu debilais ir imbecilais žmonių nebevadiname, tai turbūt reikėtų ir narkomanais nebevadinti ir kalbėti apie priklausomybės ligą ir priklausomus žmones“, – sako M. Danielė.

Tačiau neaišku, ir kaip dažnai žodžių reikšmę reiks kaitalioti, kai pavadinimas „priklausomas nuo alkoholio“ ilgainiui vartojant įgaus tokį pat neigiamą atspalvį, kokį įgavo žodžiai „alkoholikas“ ar „narkomanas“. Pasak Danielės, kalbos komisija turėtų užtikrinti kuo tikslesnius terminų vertimus ir vartosenos rekomendacijas, sveikatos srities korektiškumui skiriant ypač didelį prioritetą.