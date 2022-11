Labai traukia valgyti saldumynus? Pasakė, kodėl taip yra ir kaip su tuo kovoti

Dietistė aiškino, kad priežasčių gali būti labai daug, tačiau ji išskyrė kelias pagrindines.

„Taip gali būti dėl miego trūkumo, nekokybiško miego ar atsisakius valgyti pusryčius. Yra teorija, kad pusryčių nereikia valgyti, bet tada mitybą reikia keisti iš esmės. Jei valgome neteisingus pusryčius, kurie greičiau užkelia gliukozę ir greitai ją nuleidžia, taip pat gali kilti potraukis saldumynams.

Taip pat, jei perdozuojame kavos arba kofeino. Gali būti, kad per ilgas tarpas yra tarp pietų ir vakarienės arba pusryčių ir pietų, gali būti, kad pirmoje dienos pusėje suvalgėme per mažai maisto arba jo nesukramtėme, o surijome“, – teigė V. Krupienė.

V. Krupienė taip pat pridūrė, kad poreikis saldumynams gali kilti dėl per mažai suvartojamų riebalų ar baltymų.

Dietistė neslėpė, kad, jei labai norisi saldumynų, geriausia alternatyva yra imti ir juos suvalgyti.

„Tačiau tuo reikia mėgautis, skirti 100 proc. savo dėmesio ir valgyti labai mažais kąsniais, bet jei to norisi kasdien ar kelis kartus per dieną, tada jau reikia šalinti priežastį. Susitvarkius mitybą ir miegą per savaitę, dvi pagerėja mūsų nuotaika, jaučiamės žvalesni ryte ir daug žvalesni antroje dienos pusėje“, – sakė V. Krupienė.

