Kyjivas skelbia: okupantus pavyksta atstumti beveik visomis kryptimis

Priešas jau prasiveržė į patį Mariupolio centrą ir stengiasi atsikąsti didžiulį Donbaso gabalą. Ten jau skuba privačios Putino armijos „Wagner“ samdiniai, ir metami nepatyrę šauktiniai iš separatistinių regionų. „Amnesty International“ skelbia turintys pakankamai įrodymų, kad Putinas šalies pietinėje dalyje naudoja uždraustas kasetines bombas, o paliekamose teritorijose okupantai minuoja net nužudytų civilių lavonus.

Ukrainos kariuomenė skelbia visiškai išvariusi iš Kyjivo šiaurės vakarų Irpinės priemiesčio okupantus. Pastarieji mieste ne tik šaudė ir sprogdino, bet ir plėšė namus: „Kiekvienas garažas išlaužtas.“

Apie išlaisvintą priemiestį Ukraina paskelbė vakar vėlai vakare. Mūšiai dėl Irpinės, o taip pat ir greta esančios Bučios vyko ne vieną savaitę.

„Suprantame, kad mūsų miestą dar puls ir mes jį ginsime. Irpinė, tai Ukraina! Šlovė Ukrainai! Šlovė didvyriams!“ – kalba Irpinės meras Oleksandras Markušynas.

Kyjivo šiaurės rytuose ukrainiečiai rodo, kur dar visai neseniai griovyje slėpėsi okupantai, kol į juos pataikė sostinės gynėjų artilerija. Dabar ir šią teritoriją vėl kontroliuoja ukrainiečiai. Ir vietiniai džiaugiasi. Sako nenorintys, kad ateities kartos vergautų rusų fašistams: „Neišvažiavau, nes čia gimė mano vaikai ir anūkai. Turiu palikti jiems laisvą šalį. Jei pabėgsiu, jie gyvens diktatoriškoje šalyje, vergaus rusams? Ne. Aš to neleisiu.“

Deja, išstumiami okupantai toliau apšaudo Kyjivo pakraščius. Sandėlį su humanitarine pagalba ir gyvenamuosius namus rusai subombardavo Sviatopetrovsko rajone sostinės vakaruose. Mūsų bendradarbio Ukrainoje Deniso Dudinskio kalbinti vietiniai juokiasi iš Kremliaus propagandos apie šalies denacifikaciją:

„Yra pas jus neonaciai, kurių taip desperatiškai rusai čia ieško? – Ne. – Kur Bendera slepiasi? – Mūsų širdyje, visur.“

„Kodėl jie bombarduoja? – Kad daugiau aukų būtų, ar nesuprantate.“

Ukrainiečiai priešą išstūmė ir iš Rudnickės kaimo Brovarų kryptimi. Kyjivas skelbia, kad okupantus pavyksta atstumti beveik visomis kryptimis.

„Nepaisant to, valdžia prašo žmonių neskubėti į savo namus ar tai, kas iš jų liko. Nes pačiame Irpinės mieste dabar vyksta valymas ir išminavimas. Labai daug minų ten, iš kur išėjo rusų kariai. Be to, rusų kariai dažnai užminuoja žuvusių civilių kūnus“, – pasakoja D. Dudinskis.

Deja, paskutinių dienų laimėjimai Kyjivo pakraščiuose – ir puolimo taktikos pasikeitimo ženklas. Nepasiekęs tikslų Kyjive – Kremlius skelbia mažinantis sostinės apgultį. Meta pajėgas į pietus ir Donbasą.

„Jie bando atkurti sudaužytus dalinius. Net jei jų praradimai siekia 90 procentų, jie nesustoja. Šimtai sudegintos ir paliktos priešų technikos vienetų jų neįtikina, kad tai laukia kiekvieno. Černihivo, Sumų, Charkivo sritys, Donbasas, pietų Ukraina – visur situacija įtempta“, – teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Mariupolyje okupantai šiandien jau miesto centre. Deja, „Azov“ kario paleista raketa nesprogo. Galimai buvo per arti taikinio. Rusijos pajėgos į miestą veržiasi kartu su kadyrovcais, kurie nuolat demonstruoja, kaip moka apšaudyti gyvenamuosius namus. Rusų spauda skelbia, kad į Mariupolį palaikyti savo žudikų atvyko ir Ramzanas Kadyrovas. Tik nežinia, ar tai tiesa, ar vėl kartojamas prieš porą savaičių jau skelbtas melas.

Ukrainiečiai skelbia, kad, deja, okupantai jau beveik prasiveržė iki Mariupolio centre esančio Dramos teatro, kurį patys subombardavo prieš porą savaičių. Mariupolyje okupantų niekas nelaukia: „Gelbėju daiktus. O ką daryti? Daugiau nieko neliko.“

Dar namų nepalikę gyventojai pakuojasi daiktus. Ukraina skaičiuoja, kad Putino kariauna Mariupolyje jau nužudė mažiausiai 5000 civilių. Bet tikrieji skaičiai gali būti kur kas didesni.

„Buvo nuostabus gyvenimas. Nuostabus. Puikios pensijos, vaikai gerai dirbo. Abu dirbo metalo gamykloje. Dabar neturime nieko. Tapome valkatomis. Valkatomis. Viską sugriovė, neturime, kur eiti“, – pasakoja žmogus.

Rusų sparnuotoji raketa šiandien atskriejo į patį Mykolajivo centrą – rajono administracijos pastatą. Ją užfiksavo stebėjimo kamera. Okupantai niekaip nesugeba užimti strategiškai svarbios Mykolajivo srities, tad ėmėsi raketų. Per šį smūgį žuvo mažiausiai trys žmonės.

Vis dėlto didžiausius karinius resursus Putinas dabar meta į Rytus – Donbasą. Tą patvirtina ir Amerikos ir JK žvalgyba. Okupantai bando užimti nepasiduodančius Iziumą ir Severodonecką, užėmę juos atplėštų dar didesnę Donbaso dalį.

Priversta keisti karo planus Rusijos gynybos ministerija šiandien išplatino ir vaizdo įrašą su daugiau nei dvi savaites nematytu gynybos ministru S. Šoigu. Nežinia, ar tai ką tik vykęs posėdis ar įrašas, bet ministras toliau meluoja, kad į Ukrainą nesiunčia šauktinių, kalba lėtai, nuolat sustoja atsikvėpti.

„Pabrėžiu, šauktiniai nebus siunčiami į jokius karštus taškus. Visi pernai rudenį šaukti kariai, pasibaigus tarnybai paklius į rezervą ir bus siunčiami namo“, – sako S. Šoigu.

Kas ir kaip važiuoja kariauti į Ukrainą – Putino ministrui, matyt, geriau papasakotų patys kariai:

„Mes Donbaso kariai. – Paprasti darbininkai, vaikai. – Energetikai, gamyklų darbuotojai… Atsidūrėme Rusijos teritorijoje… Ką mes čia darome? Mes Sumose kažkokio velnio.“

„Žinokite tiesą. Rusijos gynybos ministerija nė nežino, ką mes čia darome. Mus meta į pragarą… – Mus neteisėtai vežė į Rusiją… – Su ginklais, be dokumentų, be nieko.“

Vyrai pasakoja, kad juos priverstinai kariauti prie Sumų vadai atvežė iš Donbaso.

Vienas toks nesuprantantis kur randasi kareivukas ukrainiečiams įkliuvo ir Sumose: „1998 m. kovo 17 d. – Ko čia atvažiavai? – Mane čia vakar atvežė.“

Britų žvalgyba skelbia, kad į Donbasą – padėti dorai kariauti nesugebantiems ir prastai aprūpintiems rusų kariams jau skuba privačios Putino kariuomenės „Wagner“ maždaug 1000 samdinių. O „Amnesty International“ organizacija skelbia turinti įrodymų, kad civilių lavonus užminuojančios okupantų pajėgos Ukrainos pietuose panaudojo draudžiamų ginklų. Organizacija skelbia, kad rusai Ukrainoje kartoja Sirijos scenarijų.

„Tai yra apsiausties taktika, kai taikomasi į civilius, darželius, gimdymo namus, gyvenamus rajonus. Ir deja, matome, kad naudojamos kasetinės bombos ir kiti tarptautinės teisės uždrausti ginklai“, – sako „Amnesty International“ atstovė Marie Struthers.

Apie okupantų absurdišką elgesį informacija mus pasiekia ir iš okupuotos Černobylio atominės elektrinės teritorijos. Aiškėja, kad Putino kariauna čia šarvuota technika raižė smarkiai radiacija užkrėstą vadinamąjį „Raudonąjį mišką“ ir pakėlė radioaktyvių dalelių dulkių debesis, patys jų prisikvėpavo, užkrėtė savo techniką.

„Raudonasis miškas, tai teritorija, kurioje yra didesnė radiacinė tarša. Teritorijoje yra vietų, kur radiacinės atliekos buvo palaidotos labai greitai po katastrofos. Tų vietų sujudinimas gali kelti pavojų“, – kalba branduolinės saugos ekspertas Balthasar Lindauer.

Atominės elektrinės darbuotojai sako, kad dalis teritoriją užėmusių okupantų yra tiek praplautomis smegenimis, kad nė nežino apie prieš 36-erius metus ten įvykusią branduolinę katastrofą.