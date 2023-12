Kritika Landsbergio žodžiams apie Lietuvos saugumą: „Taip negali kalbėti ministras“

Apie jį naujienų portalo tv3.lt aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Vilniaus universiteto docentas, komunikacijos ekspertas Mantas Martišius ir atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis.

Pone Malinioni, norėčiau pradėti nuo jūsų, Gabrielius Landsbergis pastarosiomis dienomis kalba apie tai, kad turime keisti savo saugumo koncepciją, jūsų nuomone, kodėl dabar?

V. Malinionis: Man sunku pasakyti, kodėl dabar. Matyčiau logiką apie tai kalbėti anksčiau, nes ekspertiniame lygyje buvo kalbama, kad trūksta tempo pasirengime, o grėsmės neišnyksta. Gerai, kad atkreipė dėmesį, nes aš sutikčiau, kad valstybėje trūksta tempo ir trūksta pagrindinių žinučių.

Norint, kad NATO 5-asis straipsnis suveiktų, reikia užtikrinti 3-iojo veikimą. 3-iasis NATO straipsnis kalba apie tai, kad kiekviena Aljanso valstybė yra atsakinga už savo apginamumą. Tai, ko nepadarėme per 30 metų, turime padaryti dabar, mūsų kariuomenė turi gebėti atstatyti pajėgumus, mums nepakanka turėti vieno mūšio kariuomenės, taip pat turi gebėti ne tik kariauti, bet ir laimėti karus.

Reikia kalbėti ne tik apie kariuomenę, bet ir apie civilinę saugą, ten irgi yra daug nepadarytų namų darbų. Kuo greičiau mes išjudinsime šiuos reikalus, tuo geriau pasiruošę ateisime į galimą būsimą konfliktą.

Kalba kaip opozicijos atstovas

Pone Martišiau, buvo klausiama ir G. Landsbergio kolegų, kaip jie reaguoja į tokius pasisakymus. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas sako, kad grėsmė buvo egzistencinė ir prieš 5 metus, ir prieš 10 metų. Jūsų nuomone, kodėl būtent dabar išstojo ponas G. Landsbergis ir kam skirta ta žinutė?

M. Martišius: Pritariu tam, ką sakė gerbiamas atsargos pulkininkas. Reikalas tas, kad tam, jog suveiktų 3 straipsnis, turi ateiti žmonės, o tam, kad jie ateitų, jie turi žinoti, kad gintis verta ir, kad jie apsigins ir, kad jie nebus Margirio Pilėnuose. O valdančiosios partijos pirmininkas prieš biudžeto svarstymą pasako, kad 5 straipsnis suveiks, bet gal ne taip, kitas tikslas mes, mums liko nedaug laiko.

Žinote, po tokių žodžių daugelis gali sugalvoti bėgti iš šalies, turint tokį Užsienio reikalų ministrą nereikia net Rusijos informacinių atakų. Taip negali kalbėti ministras, taip gali kalbėti politologas, opozicijos atstovas. <...>

Jeigu jau sakome, kad viskas yra taip blogai, tada turime didinti finansavimą gynybai, bet mes to nedarome. Ir apskritai, Lietuvoje ilgą laiką yra tendencija, kad labai mėgstame kalbėti, bet nemėgstame daryti. <...>

Mes gyvename informacinėse sūpuoklėse, tai viskas gerai, tai viskas blogai, o, kai viskas gerai mes nusiraminame, čia yra vienas iš blogiausių dalykų. <...>

Pone Malinioni, ar nėra keista, kad apie tokias problemas kalba valdančiosios partijos pirmininkas prieš tai 3 metus buvęs valdžioje?

V. Malinionis: Sakyčiau, kad finansavimas gynybai nėra pakankamas, mes nusiraminome teis 2,5 proc. Man sunku vertinti politines priežastis, tačiau, galbūt, nesurado konsensuso partijos viduje. Mes per vėlai, per mažai ir per lėtai viską darome, tempas turi būti gerokai didesnis. Turi atsirasti konkrečios vizijos, ne tik pinigai, nes jie ne viską išspręstų. <...>

M. Martišius: Jeigu nuosekliai, metai iš metų, nefinansuoji, atsiranda daug problemų: ir pinigų nėra, ir resursų nėra, ir žmonės neparuošti, kur besi – ten problema. <...> Kariuomenės auginimas, kaip ir bet kurio kito dalyko, reikalauja laiko ir pastangų, o mes dažnai pritrūkstame kantrybės ir pametam viską.

