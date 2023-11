Kristina puolė į ašaras, pamačiusi grožio specialistės darbo rezultatą: „Lūpos ištino, jos gavosi kreivos“

O lietuvės, norėdamos pataupyti ar tiesiog nepasidomėjusios, tokias procedūras atlieka ne pas licencijuotus medikus, bet pas savamoksles specialistes. Kilus komplikacijoms, klientės geriausiu atveju laikinai susigadina išvaizdą, blogiausiu – netenka lūpų, nosies, skruosto dalies ar netgi apanka.

Socialiniai tinklai, retušuotos nuotraukos ir filtrai keičia grožio suvokimą ir dažną moterį pastūmėja įvairiausioms grožio procedūroms. Pavyzdžiui, lūpų putlinimui, nosies, skruostikaulių korekcijai. Neretai moterys dar nori ir sutaupyti, tad kai kurios renkasi ne licencijuotas klinikas, o savamoksles, nelegaliai dirbančias specialistes, kurios už grožio paslaugas ima perpus mažiau. Tik tokie pigesni pasigražinimai dažnai virsta subjaurojimais.

Vilnietė Kristina su siaubu prisimena, kai socialiniuose tinkluose pamačiusi akciją, kurioje už 130 eurų siūlo pasiputlinti lūpas, ilgai nedvejodama kreipėsi į specialistę ir užsiregistravo vizitui. Pasakojo, kad jai žadėjo gražias, putlias lūpas, o pavyko asimetriškas, subjaurotas vaizdas.

„Į ašaras puoliau, jai skambinau, sakau – ką daryt, ar čia taip turi būt. Kreivos gavosi, negražios, man labai nepatiko, vyras irgi nepatenkintas buvo“, – atvirauja vilnietė Kristina.

Moteris sako, kad dvejonių nekilo, mat daug apie procedūrą nesidomėjo ir galvojo, kad grožio salone tokios procedūros yra įprastas reiškinys: „Tiesiog pamačiau akcijas, vienoj, kitoj. Pasirinkau, kur per viduriuką – nei per brangu, nei per pigu.“

Moteris teigia, kad sunerimo tada, kai specialistė prieš procedūrą jai nieko nepaaiškino, tiesiog liepė atsigulti, pritepė ant lūpų šaldančių kremų, kurie kiek nuskausmino dūrius, ir ėmėsi darbo. Po 45 min. trukusios procedūros vaizdas veidrodyje Kristiną pribloškė.

„Lūpos ištino, pasižiūrėjau į veidrodį, sakė, kad padarys simetriškai. O jos gavosi kreivos. Žiūriu į veidrodį – viena pusė pakilusi, kita – žemiau, sakau – taip kaip čia?“ – pasakoja vilnietė Kristina.

O ir kaina 130 eurų Kristinai, kuri sako apie tokias grožio procedūras nieko neišmaniusi, atrodė tinkama. Specialistė po procedūros ją ramino, sakė, kad nelygumai laikini, ir neva po kelių dienų, praėjus tinimui, išryškės putlesnių lūpų grožis.

Tik vaizdas, pasak pašnekovės, nepagerėjo nei po 10 dienų, nei po 2 mėnesių. Esą tik po maždaug 3 mėnesių užpildas ištirpo ir Kristina atgavo savo lūpų formą.

Rizika prarasti lūpas, nosį bei apakti

Tik Kristinai dar sąlyginai pasisekė. Štai vienos dermatovenerologijos klinikos įkūrėja Justė Kantauskaitė pasakoja, kas gali nutikti, kai hialurono rūgštį į veidą leidžia nelegaliai dirbantys asmenys: „Gali atsirasti šašas, visiškai apmiręs audinys. Šašas, kai nukris, toje vietoje lūpos jūs nebeturėsit, bus tiesiog baltas randas – čia patys baisiausi atvejai.“

Norėdamos pasigražinti klientės šitaip susibjauroja. Mat ne ten suleidus užpildą, gali užsikimšti kraujagyslė, ta zona netenka maitinimo ir audiniai pradeda mirti. Taip nupjaunamos skruostų, lūpų dalys, sugadinami vokai. Pasak gydytojos, kartais klientės kreipiasi laiku, bet kartais jau būna per vėlu.

„Dažniausiai, tai tos pacientės, kurios jau ateina su rimtom komplikacijom, ar likusiais šalutiniais reiškiniais kaip randai, aš daugiausia dirbu psichologinį darbą iš esmės, nes padėti tokiam žmogui yra sudėtinga, jos išsigandusios būna, joms, aiškiai suprantu, yra gėda“, – teigia „Skin Olympus“ įkūrėja Justė Kantauskaitė.

Apie tai, kad klinikoje dažnai sulaukia klientų, kurie kreipiasi pagalbos po nelegaliai atliktų grožio procedūrų, pasakoja ir plastinės chirurgijos specialistas Darius Radzevičius. Vis dėlto, kai kuriems žmonėms gydytojas padėti atsisako.

„Jei kažkas kitas operavo tą pacientą, ar leido hialuroną, ar yra per didelės lūpos, ar jos kreivos yra, arba asimetriškos lūpos po injekcijų“, – sako plastinės chirurgijos specialistas Dainius Radzevičius

Gydytojai sako, kad suleisti hialurono rūgšties, botulino toksino ar kitas injekcijas Lietuvoje teisę turi tik dviejų tipų medikai – plastinės chirurgijos chirurgai ar dermatovenerologai. Tačiau esą dažnai į kliniką ateina klientės, kurias sužalojo pogrindyje dirbančios meistrės, save vadinančios grožio specialistėmis. Joms greičiausiai trūksta kompetencijos, be to, neaišku, ir kokius užpildus jos leidžia. Gydytoją stebina ir kainos, kurios pas tokias pseudospecialistes yra perpus žemesnės nei klinikoje.

„Mūsų klinikoje paakių korekcija kainuoja 350 eurų, aš esu mačiusi ir už 200. Tai čia žinot, turėčiau kalbėti apie savikainas, bet mums yra sunkiai suvokiama. Lūpos – tas pats. Mūsų mažiausias kiekis hialurono naudojamas – nuo 210 iki 240 eurų, bet esu mačiusi pasiūlymą ir už 120“, – tvirtina „Skin Olympus“ įkūrėja Justė Kantauskaitė.

Pasak gydytojos, užsikimšus kraujagyslėms ir laiku nesikreipus į medikus, galima tiek susibjauroti visam gyvenimui, tiek ir apakti.

Pasak plastinės chirurgijos specialisto Radzevičiaus, dabar Lietuvoje yra tikras nosies korekcijos hialurono rūgštimi bumas. Tiesa, ar tokią operaciją atlikti verta, susimąsto ir profesionalai. Mat sugadinti nosį, kurios dalį vėliau gali tekti nupjauti, nesudėtinga.

„Kartais leidžiu hialuroną, bet labai išimtinais atvejais, kai reikia kažkokį nežymų defektą užmaskuoti. Bet kai aš žinau kraujagysles, man yra labai baisu hialuroninę rūgštį leisti, nes aš žinau, kas gali būti. Gali nebelikti nosies. Jei bus užkimšta kraujagyslė, tai dalis nosies audinių gali žūti, ir mes turėsime defektą, ir tuomet reikės nosį rekonstruoti“, – teigia plastinės chirurgijos specialistas Dainius Radzevičius.

Abu medikai pabrėžia, kad moterys kreiptis dėl grožio procedūrų turėtų tik į kvalifikuotus specialistus. Mat prasidėjus komplikacijoms, anafilaksiniam šokui ar, pavyzdžiui, alerginei reakcijai, padėti gali tik gydytojai. Kitaip viskas gali baigtis labai liūdnai.

