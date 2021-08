Kraupi avarija prie Vilniaus – jaunuolis neteko rankos: paaiškėjo, kad jis neturėjo teisės vairuoti

Naktį prie Vilniaus 20-metis su „Audi“ rėžėsi į vilkiką, lengvasis automobilis apvirto. Per avariją „Audi“ vairuotojui nutraukta ranka. Aiškėja, kad vaikinas neturėjo teisės vairuoti automobilio, be to, greičiausiai važiavo techniškai netvarkingu automobiliu.