Kolegų mirčių sukrėsta Birutė Dambrauskaitė prabilo apie šlyjančią sveikatą: laukia didžiulė rizika

„Nelabai jau yra kam ir lankyt – daug kas išmirę... Janinos Miščiukaitės nebėra, Stasio Povilaičio, Danutės Neimontaitės. Štai neseniai iškeliavo ir Viktoras Malinauskas. Visa mano epocha praėjo... <...> O tada pradedi galvot, kieno toliau eilė. Esu jautri, esu amžiuje jau. Jeigu nebūtų tiek metų, tai negalvočiau, nors ir jauniems visko pasitaiko“, – sako Birutė.

Ji neslepia, kad vienatvė slegia, todėl kasdien stengiasi rasti, kuo save užimti – nuo knygų skaitymo iki kortų žaidimų. Kartais susitinka su Vilniuje gyvenančia dukra arba anūkės šeima, tačiau dainininkė supranta, kad jos turi savo gyvenimus, todėl nenori įkyrėti.

„Susiskambinu su dukra kiekvieną dieną. Ji labai rūpestinga – vis klausia, kaip miegojau, ką valgiau ir kaip jaučiuosi. Anūkė pati jau turi savo vaikų, todėl pasimatom rečiau, o kitas anūkas gyvena užsienyje. Visgi per per šventes nebūnu viena – jau tapo tradicija, kad per Kūčias anūkės uošviai pakviečia į svečius mane ir dukrą.

O štai per Kalėdas jau daugybę metų važiuoju į klubą „Soho“. Ten antrą valandą nakties vyksta mano šventinė programa. Kaip tie žmonės linksminasi, kaip jie laukia to pasirodymo – mintinai žino visas mano dainas“, – šypsodamasi pasakoja artistė.

Ji atvira – jei savijauta būtų kitokia, norėtų dažniau ir daugiau koncertuoti, tačiau šiandien yra priversta rūpintis sveikata. Skaudančios kojos, būtina kelio sąnario operacija, trinkantis širdies pulsas – iššūkių su kiekvienais metais daugėja.

„Yra didelė rizika – arba aš darau operaciją ir mirštu, arba aš nedarau ir sėdžiu ant vaistų, kurie kenkia kitiems mano organams. <...> Štai tokia nežinomybė dėl to mano kelio“, – sako moteris.

Kodėl Birutė įsitikinusi, kad jos gyvenime neįmanoma, jog kas nors vyktų sklandžiai? Ką per ilgus karjeros metus jai teko patirti? Dainininkė atskleis, kad konkurentės yra ir spardžiusios, ir kitaip bandžiusios susidoroti. O ar gailisi dėl ko nors ši estrados karalienė, ko dar tikisi iš ateities ir kokią staigmeną laidos pabaigoje pateiks žiūrovams?

Visą interviu su Birute Dambrauskaite žiūrėkite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

