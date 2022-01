Kinijoje 66-erių pensininkas įsirengė čiuožyklą savo balkone: užtruko pusmetį

Improvizuotą čiuožyklą 66-erių Zhangas Baoqis įsirengė dideliame savo buto balkone Tiandzino mieste. Jis jaunystėje įgytus ledo ritulio sugebėjimus bando perduoti anūkui. Koronaviruso atvejų protrūkis šiauriniame šalies mieste gyventojus privertė užsidaryti namuose, tačiau tai akivaizdžiai neapmaldė šio kino aistros žiemos sportui.

Pamatę ledo areną namuose įsirengusį kaimyną, vietos gyventojai puolė šiuo vaizdeliu dalytis internete, tad senjoras netrukus sulaukė ir visos šalies spaudos dėmesio.

„Kol galiu smūgiuoti ritulį, turiu judėti. Būtina tam sukurti palankias sąlygas, net tada, kai atrodo, jog tai neįmanoma. Be to, noriu, kad ledo ritulį išmoktų žaisti ir mano anūkas“, – sako Tiandzino gyventojas Zhang Baoqi.

Įsirengti ledo čiuožyklą užtruko ištisą pusmetį. Mat svarbu, kad vėliau šiai atitirpus nebūtų užpilti apačioje gyvenantys kaimynai, tad reikėjo įrengti taip, kad nepraleistų drėgmės. Be to, ir kad nekeltų per didelio triukšmo. Tinkamai išlieti ledą taip pat pasirodė daug sudėtingiau, nei atrodė iš pirmo žvilgsnio. Tam prireikė gausybės bandymų.

„Į vandenį įpylus šiek tiek pieno, ledas tampa stipresnis. Jį lieti reikia vidurdienį, kad paviršius būtų lygesnis. Pradžioje to nežinojau ir tai dariau naktį, bet ledas būdavo nelygus“, – pasakoja Z. Baoqi.

Galiausiai pasiekęs norimą rezultatą senjoras apie tai pranešė anūkams, kurie dabar nuolatiniai senelio ledo arenos lankytojai.