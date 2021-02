Keistą bumptelėjimą kieme išgirdusi moteris po akimirkos ėmė klykti: tarnybos reagavo žaibiškai

Atvykusias pareigūnes įvykio vietoje pasitiko ugniagesiai. Automobiliai skendėjo dūmuose, o atvira liepsna jau buvo užgesinta.

Pareigūnė skubėjo apklausti liudininkus. Vienas jų tikino, kad pareigūnus iškvietė žmona.

„Degt pradėjo, kaip pastebėjau, nuo to galinio „Peugeot“ ir pasiekė po to priekį to. Čia kaip grynai padegta. <...> Bumptelėjimus girdėjome, žmona klykė, aš sakau, kas čia per bajeriai, o ji sako, kad dega kaimynų mašinos. Paskui žiūriu, kad taip, ir iškart skambinom“, – tikino liudininkas.

Bumptelėjimas galėjo reikšti, kad į automobilius buvo mestas padegamasis mišinys. Gali būti, kad taip vadinamas „Molotovo kokteilis“ pramušė stiklą ir pateko į automobilio saloną.

„Nei vieno žmogaus nemačiau, nei vienos mašinos. Tylu visiškai“, – pasakojo liudininkas ir patikino, kad nieko aplink nebuvo matyti.

Tiesa, liudininkas nurodė, kad gretimame name gyvena policijos pareigūnas. Galbūt tai buvo kerštas?

Ką išsiaiškino pareigūnai ir kaip baigėsi situacija, žiūrėkite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

