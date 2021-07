Kasčiūnas ir Šakalienė susikirto dėl migrantų tvoros: socdemė bijo, kad nelegalai lipdami susižalos

„Visiškai aišku, kad ta tvora labai sužalos žmones, kurie mėgins ją perlipti. Kadangi matėme medžiagą, kad dalis žmonių eina naktį, taip pat amžius yra nuo naujagimio iki 80-ies metų senolio. Tas barjeras neturi būti sadistinis“, – sako D. Šakalienė.

„Geriausias būdas nesižaloti, tai nelipti per koncertiną. Mes ir statome, kad atgrasintume nuo lipimo, apie tai ir kalbam“, – atkerta L. Kasčiūnas.

Nors praėjusią parą sulaikyti 37 nelegalai, premjerė Ingrida Šimonytė nesitiki, kad srautas sumažės, tad Vidaus reikalų ministerija jau rūpinasi ne tik kur sutalpinti atvykėlius, bet ir kaip juos sustabdyti, kad jie neatvyktų pas mus apskritai. Nuspręsta viela padengti visą pasienį, kompanijos ją jau gamina.

Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas tvirtina: „Mes gavome patikinimą, kad jie galėtų per pakankamai trumpą laikotarpį pagaminti reikiamą kiekį šitos vielos ir mes diegsime etapais. Kai tik turėsime pakankamą kiekį tų tvorų, ji iš karto bus diegiama.“

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė sako: „550 kilometrų yra numatyta pastatyti, ir taip pat yra priimtas sprendimas, čia aiški VRM pozicija, pradėti statyti tvorą. Tvorą su Baltarusijos pasieniu.“

Anot A. Bilotaitės, per visą pasienį paklojus spygliuotos vielos užtvarą, vėliau pastačius tvorą, viela nuo žemės bus perkelta ant jos. Tvoros statyba turėtų kainuoti 41 milijoną eurų, o vielos pirkimui numatyta beveik 5 milijonai. Bet ją įveikti gali vos vienas žodis – „asylum“. Angliškai tai reiškia „prieglobstį“.

REKLAMA

„Valstybės sienos apsaugos tarnybos, ar pasienio kontrolės punkte, ar prie žalios sienos negali nepriimti prašymo, jeigu toks prašymas yra suteikiamas. Žodiškai“, – sako R. Liubajevas.

Iš viso į Lietuvoje šiemet sulaikyta daugiau nei pusantro tūkstančio nelegalų. 1350 vien nuo birželio pradžios. Bendras šiemet sulaikytų asmenų skaičius jau 19 kartų viršija praėjusių metų statistiką. Rytoj patruliuoti pasienyje turi pradėti ir keli šimtai karių.

Jie jau pastatė ir angarą nelegalams Druskininkuose, čia jau įkurdinta pusė šimto sienos pažeidėjų iš Irako ir Afrikos valstybių. Su jais susitikę Seimo nariai bandė pasikalbėti. Ir išsivežė skirtingus įspūdžius. D. Šakalienė aiškina, kad sausi daviniai visiems nelegaliems migrantams neįtinka.

„Išgirdome nusiskundimų, kad ne visada yra, pavyzdžiui, karšto vandens košei ištirpdyti, kuri duodama pakeliuose. Norėtų, kad gautų keletą kartų per dieną įvairaus maisto, dėl vaisių ir daržovių pageidavimai, aiškinsimės, ir, aišku, viena vertus, aš suprantu, ypatingai kai kalbame apie šeimas, apie mažus vaikus, tai tikrai pilnavertė mityba su vitaminais yra svarbu, nepriklausomai nuo to, tas žmogus neteisėtai kirto sieną, ar kaip“, – teigia D. Šakalienė.

„Aš labai ten nesidomėjau jų racionu, bet jie sako, kad mes esam pateikę kažkokį asortimentą, tai man jau iš karto, kai kažkas pateikia, patekęs į Lietuvą nelegaliai, asortimentą, aš iš karto keliu klausimą, nes jeigu tu karo pabėgėlis, tai natūralu, kai nėra virš tavo galvų bombų ir niekas tavęs neterorizuoja, turi būti laimingas, o iš karto viskas nuo priekaištų“, – sako L. Kasčiūnas.

Be to, komiteto pirmininką nelegalai palaikė kelionių į turtingąją Europą organizatoriumi.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas pasakojo: „Ir aš daug kalbėjau apie Vokietiją, išgirdo magišką žodį „Germany“ ir jie po to vienas klausia, sako ar tu organizuoji keliones į Vokietiją? Sakau jūs norit į Vokietiją? Ir kokios 10 rankų į Vokietiją. Tik vienas gudresnis sako ne, ne, aš noriu studijuoti Lietuvoje.“

REKLAMA

Šakalienę sujaudino ir iš nelegalų išgirstos gyvenimo istorijos, pasakojimai dėl ko jie bėga į Europą. Tačiau patys pasieniečiai sako, kad sienos pažeidėjais aklai tikėti negalima – dažnas jų meluoja apie gresiantį pavojų, nes vėliau nesugeba įrodyti, kad yra politiniai pabėgėliai, o ne ekonominiai migrantai.

„Aišku, jie pamini, kad jie bėga kaip sirai, gali pasakyti, kad bėga nuo režimo, Malis nuo karo veiksmų, irakiečiai nuo karo veiksmų, taip, jie legendas turi susikūrę ir visi daugmaž vienodai kalba“, – sako pasieniečių vado pavaduotojas Vidas Mačaitis.

Mėnesio pabaigoje pasieniečių mokykloje Medininkuose turi iškilti jūrinių konteinerių miestelis, kuriame tilps 900 migrantų. Ateityje gali būti kuriami nauji miesteliai migrantams, tam Bilotaitė sako paruošusi 3 planus ir vietas, kur miesteliai gali būti įkurti.

„A planas yra Dieveniškės, ten šiuo metu turime pastatą, kurį planuojame išnaudoti, taip pat yra teritorija, kurioje galima statyti palapines, angarus ir modulinius namelius“, – sako A. Bilotaitė.

Planai B ir C yra sklypai Švenčionių rajone, kuriuose būtų galima statyti nelegalų miestelį. Be to, sulaukta ir kai kurių savivaldybių pasiūlymų, kur būtų galima sutalpinti virš 2 tūkstančių nelegalų.

Lietuva taip pat kreipėsi į kitas valstybes, su prašymu padėti – reikalingos lovos, miegmaišiai, ir kiti daiktai, skirti sienos pažeidėjų apgyvendinimui. Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda dėl migracijos krizės šaukia Valstybės gynimo tarybos posėdį. Antradienį dėl šios situacijos šaukiamas ir neeilinis Seimo posėdis.