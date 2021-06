Karoliniškės virto varnų karo lauku: puola žmones, bet esą – jie patys kalti

„Draskė su nagais į koją man, bet į galvą“ – tokiais prisiminimais dalijasi keturmetė Milita, kai prieš porą dienų išėjus pažaisti į kiemą, Karoliniškių mikrorajone ją užpuolė varna. Mergaitės mama pasakoja, kad varna vaiką užpuolė smėliadėžėje.

„Pamačiau kaip skrenda link jos varna ir tiesiog su savo nagais į plaukus įsikabino ir, aišku, apdraskė galvytę“, – teigia jos mama Agnė.

Kadangi varna mergaitės galvoje paliko įdrėskimą, tėvai kreipėsi į medikus, kurie vaikui paskyrė antibiotikų, kad žaizda nesupūliuotų. Tačiau labiausiai vaikas nukentėjo emociškai.

„Labai išsigando, pradėjo klykti, bėgti, mama, mane puola. Man pačiai buvo keista“, – tęsia Agnė.

Tačiau tai ne vienintelis atvejis, kuomet Karoliniškėse varnos vykdo išpuolius prieš žmones. Neseniai pakaušį varna prakirto ir jaunam, kiek pliktelėjusiam Karoliniškių gyventojui.

„Vedžiojo šuniukus ir užpuolė kaimyną. Taip pat į galvą įsisegė varnos. Paskui pasipylė komentarai, kad čia ne pirmas tas atvejis, kad jos šitoj vietoj atakuoja žmones“, – pasakoja Agnė.

Apie varnų atakas liudija ir kita Karoliniškių gyventoja Zita.

„Teko girdėti ir netgi matyt. Mačiau, net vyriškis rankom mojavo, kad nuvarytų varną, bet, žinokit, dieną buvo“, – pasakoja ji.

Pasak ornitologų, kad varnos žmones puola ne šiaip sau.

„Gauni atgal tada, kada pats puoli, tai turbūt žmonės priėjo ar per arti, ar per arti lizdo, ar per arti jauniklių, dėl to jos tiesiog ginasi“, – teigia „Ornitostogų“ ornitologė Rugilė Draugelytė.

Ornitologai sako, kad išsiritę ir jau gerokai ūgtelėję varnų jaunikliai kaip tik dabar pradeda mokytis skraidyti ir iššokę iš lizdo gali straksėti žolėje, dėl to žmonės turi būti atidūs ir stebėti, ar kur šalia nėra susukto varnos lizdo, kad paukštis nekrepšteltų ir jų.

„Tokio apsisaugojimo turbūt kažkokio nėra ir čia niekas nevaikščios su šalmais ir tai tikrai nėra dažnas atvejis, kad bet koks laukinis gyvūnas ar tai būtų paukštis, arba kitoks laukinis gyvūnas, kad pultų žmogų“, – kalba R. Draugelytė.

Ornitologai taip pat primena, kad žmonės pamatę varnų jauniklį neskubėtų jo gelbėti.

„Kur yra pilna kačių, įvairiausių naminių gyvūnų, šunis žmones vedžioja ir panašiai, tai taip, radus jauniklį reikėtų jį kažkur pakelti į turbūt saugesnę vietą ir palikti, nes tėvai tikrai yra kažkur šalia ir juo rūpinasi, tai nereikėtų jauniklių apskritai imti, nešti“, – aiškina specialistė.

Be to, kad varnos ne tik rūpestingos mamos, jos laikomos ir vienais sumaniausių sparnuočių.

„Varnos moka linksmintis, jos patiria tą malonumą per žaidimo elementus, naudoja savęs pralinksminimui. Tai yra paukščiai, kurie moka panaudoti ir įrankius, pavyzdžiui, jeigu jiems reikia išsitraukti kažkokį tai maisto šaltinį“, – teigia R. Draugelytė.

Nors žmonėms varnų kaimynystė dėl jų keliamo triukšmo dažnai nemiela, tačiau jas šaudyti ar ardyti jų lizdus draudžiama. O štai vienai Karoliniškių gyventojai varnos netgi labai patinka: „Gražios, išmintingos, patvarios. Nieko jos man nedaro ir aš joms nieko nedarau.“