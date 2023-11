Kaip be vaistų mušti temperatūrą? Gydytojo patarimai nustebins

REKLAMA

Pasak laidos vedėjo A. Unikausko, pakilus temperatūrai, dažnam atsiranda noras ją kuo greičiau sumažinti, vis dėlto, profesorius įspėja neskubėti.

„Kada laikas vaistais mažinti temperatūrą išduoda ne termometro stulpelis, o savijauta. Kai kurie pacientai labai gerai toleruoja aukštą temperatūrą, tada net ir esant 39 laipsniams jos mažinti nereikia. Vis dėlto, jei pakilus temperatūrai žmogus jaučiasi itin prastai, vadinasi, laikas griebtis vaistų“, – aiškina profesorius.

Jis primena, kad ši taisyklė negalioja vaikams, kadangi jų organizmai yra jautresni ir temperatūrą jiems mažinti reikėtų anksčiau.

„Per metus vaikui sirgti virusinėmis infekcijomis 10–12 kartų yra visiškai normalu“, – priduria A. Unikauskas.

Susirgus temperatūra kyla ne be reikalo, pasirodo, kad tokiu būdu organizmas kovoja su virusais ir bakterijomis. Laidos vedėjas A. Unikauskas teigia, kad aukšta kūno temperatūra tiesiogine to žodžio prasme „išverda“ karščiui neatsparius virusus, o per anksti numušdami temperatūrą, virusui padarome paslaugą.

Dažniausiai pacientai griebiasi paracetamolio arba ibuprofeno tablečių ir visai nesusimąsto apie natūralius temperatūros mažinimo metodus.

Kaip be vaistų mažinti temperatūrą?

Gydytojas duoda patarimų, kaip kuo greičiau pasveikti. Vienas iš karščiavimą mažinančių būdų – drėgni kompresai. Kompresus dėti tose kūno vietose, kurios prakaituoja – tai riešai, delnai, pažastys, kakta.

Ekspertas pataria palaikyti vėsumą namie, reguliariai vėdinti kambarius. Tik svarbu, kad patalpoje nesusidarytų skersvėjis.

Dar vienas patarimas – karščiuojant rinktis plonesnius drabužius ir lengvesnę patalynę. Kartais žmonės karščiuojant specialiai apsikamšo stora patalyne, neva taip greičiau išprakaituos. Tai, anot eksperto, yra mitas.

„Galbūt vieniems lengviau, kitiems sunkiau, bet greičiau – viskas praeis greičiau“, – išvardinęs patarimus teiga gydytojas.

Svarbiausia, pasak A. Unikausko, karščiuojant yra daug ilsėtis ir miegoti, nes organizmas sveiksta tik tada, kai miegame.

Taip pat labai svarbu gerti daug skysčių – ypač vandens.

Daugiau patarimų išgirskite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

