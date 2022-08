Japonijoje – vėsinantys kostiumai šunims ir katėms: prie drabužių pritaisytas ventiliatorius

Vėsinančių drabužių salonas šunims ir katėms. Skamba kiek neįtikėtinai, tačiau būtent to ėmėsi japonė Rei Uzawa. Šalį pradėjus kamuoti ilgiausiai karščio bangai per 70 metų, kuri atnešė 35-ių laipsnių karštį, moteris pradėjo siūti specialius drabužius keturkojams su nedideliais ventiliatoriais. O tokia mintis jai kilo matant, kaip jos pačios šunelis per karščius kankinasi kaskart vedamas į lauką.

„Naudojame nedidelį ventiliatorių, kuris sveria vos 80 gramų. Jam reikia dviejų nedidelių baterijų. Ir jei savo šunį vedžiojate du kartus per dieną po 10 minučių, toks ventiliatorius veiks maždaug tris mėnesius“, – aiškina drabužių siuvėja Rei Uzawa.

Vėsinantys kostiumai šunims ir katėms siuvami keturių skirtingų dydžių. Kiekvienas užsakymas – individualus ir gali būti su įvairiausiais papuošimais. Kaina – apie 80 eurų, tačiau savo keturkojus jau papuošę šeimininkai sako, kad augintinių gerovė svarbiau nei nemaža vėsinančio kostiumo kaina.

„Dienos metu per tokį karštį mano šuns vedžioti neįmanoma. Visada turėdavau su savimi pasiimti ledo maišelių, bet su šiuo ventiliatoriumi viskas paprasčiau“, – kalba šuns šeimininkė Mami Kumamoto.

„Mano šuo labai jautrus ir jis nemėgsta drabužių ant kūno, tačiau išbandėme šį kostiumą ir nekilo jokių problemų. Džiaugiuosi dėl to“, – sako šuns šeimininkė Hiroko Murayama.

Tiesa, kol kas šis verslas įsibėgėja lėtai. Šeimininkai užsakė tik apie 100 tokių kostiumų. Vienas jų – šuniška japoniškojo kimono versija.