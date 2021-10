Įvertino idėją dėl 4 dienų darbo savaitės: darbdaviai vengs mamų, auginančių vaikus

Tris vaikus auginanti Deimantė dirba auklėtoja darželyje. Logopedinėje grupėje Radviliškio Kregždutės darželyje dirbanti moteris pasakoja, kad krūvis didelis, tačiau už tai turi kas antrą dieną laisvadienį. Tokiu darbo režimu moteris labai patenkinta ir pripažįsta, kad dirbti penkias dienas iš eilės būtų labai sunku.

„Puikiai sekasi, turiu išeiginių, viskas išeina sklandžiai. Didelių sunkumų nepatiriu, dienotvarkę turim, viską pavyksta suderinti“, – tikina mama Deimantė.

O Seimas jau svarsto, kaip palengvinti tėvystės rūpesčius. Štai Seimo pirmininkė siūlo įteisinti 4 darbo dienų savaitę tėvams, turintiems atžalų iki trejų metų, mokant jiems tą patį atlyginimą. 32 valandų darbo savaitę ji siūlo pasirinkti vienam iš tėvų.

„Tai gera priemonė, kuri galėtų tapti alternatyva lanksčiau derinti vaikų priežiūrą iki 3 m. ir darbą viešajame sektoriuje“, – teigė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Tokių Seimo vadovės kalbų besiklausydama Radviliškio darželio direktorė jau nerimauja. Įstaigos vadovė nesumoja, kaip reikėtų organizuoti darželyje darbą, kas prižiūrės vaikus, jei 2 auklėtojos, turinčios mažamečių vaikų pareikš, kad dirbs per savaitę viena diena mažiau.

„Mums trūks darbuotojų. Papildomų darbuotojų neturime. Kiek priklauso grupėje dirbti pedagogų, tiek ir turime. Jei pedagogo nebus, kažkas už jį turės dirbti. Kas turės už jį dirbti? Diena pedagogui apmokama vaiko priežiūrai, bus sudėtinga rasti, kas atliks tą darbą, reikės turbūt papildomų etatų“, – kalba darželio direktorė Jolanta Pranevičienė.

Idėją dirbti 4 dienas per savaitę mažamečių mamos vertina įvairiai. Vienos tokios naujovės labai laukia, tačiau yra ir tokių, kurios sako, geriau valstybė kitais būdais padėtų auginti vaikus:

„Tikrai reikalinga. Būtų galimybė praleisti su vaiku daugiau laiko.“

„Serga dažniau, kai eina į darželį, būtų tikrai aktualu.“

„Kiti dalykai mums labiau padėtų. Didesni vaiko pinigai, būrelių kompensacija, muzikos užsiėmimai, sportas, į teatrus įleisti. Į daug renginių šeimų su vaikais neįleidžiama.“

Seimo pirmininkė siūlo nesikišti į privačių įmonių darbo reikalus, tad trumpesnę darbo savaitę įteisinti ragina tik valstybės ir savivaldybių įstaigose ir įmonėse. Premjerė Seimo vadovės iniciatyvą palaiko vildamasi, kad daugiau vaikus auginančių tėvų grįš į darbą nelaukdami vaiko antrojo ar trečiojo gimtadienio.

„Tai galėtų būti paskata daliai vaikus auginančių tėvų grįžti į darbą. Kaip į tai pažiūrės darbdaviai? Matyt, teks diskutuoti, nesinorėtų, kad tai būtų nuostata, kuri diskriminuos vaikus auginančius tėvus darbo rinkoje, dėl tos vienos dienos per savaitę, kad kažkas svarstytų, ar tokį žmogų verta samdyti“, – yra sakiusi Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Opozicija reikalauja Seimo pirmininkės siūlymą keisti, mat jis neapima valstybės tarnautojų, pareigūnų, teisėjų, prokurorų ir privataus sektoriaus.

„Kai kurios šalys pasaulyje turi 4 darbo dienų savaitę. Tyrimai rodo, kad nuo to kokybė, darbo efektyvumas nenukenčia, paspartina ir efektyvumą pagerina“, – sakė Seimo narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė.

Profsąjungos primygtinai reikalauja, kad 4 darbo dienų savaitė įsigaliotų visiems vaikus iki trejų metų auginantiems tėvams – ne tik viešajame, bet ir privačiame sektoriuje.

„Kuo skiriasi šeima su mažu vaiku valstybės ar privačiame sektoriuje? Mano požiūriu, jokio skirtumo nėra. Jei kalbame apie gerą iniciatyvą, turime kalbėti apie visus darbuotojus, kurie turi vaikus iki 3 metų“, – teigia profsąjungų pirmininkė Inga Ruginienė.

Girdėdami tokias nuotaikas, darbdavių atstovai ragina atsikvošėti, esą Lietuva trumpesnei darbo savaitei dar nepribrendo. Esą svajojantys apie papildomą laisvadienį biudžetininkai ir dabar dirba neefektyviai. O privačiame sektoriuje leisti darbuotojams dirbti tik 4 dienas, o algą mokėti už penkias, esą būtų sunkiai pakeliama.

„Teko kalbėti su kai kuriais darbdaviais, jie prioritetą teiks ne mamoms, kurios turi vaikučius, vengs tokių šeimų. Čia yra pavojus“, – kalba darbdavių konfederacijos prezidentas Danas Arlauskas.

Profesinės sąjungos aiškina, kad pritrūkę darbo rankų darbdaviai galėtų prašyti mažamečių tėvus padirbėti ir 5 dienas per savaitę, tačiau tokiu atveju už papildomą darbo dieną privalo mokėti kaip už viršvalandžius – 50 proc. priedą. Be to, priedai priklausytų ir likusiems darbuotojams, kurie turės atlikti darbus už tuo metu poilsiaujančius kolegas.