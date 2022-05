Gyventojai valdžios pagalbą vadina nerimta: „Tai tas 16 eurų? Kaip ir nesimato“

Jau nuo birželio maždaug 740 000 Lietuvos gyventojų gaus šiek tiek – iki 16-kos eurų didesnius atlyginimus. Seimas padidino neapmokestinamų pajamų dydį, dėl to minimalų atlyginimą ar ne daugiau vidutinio atlyginimo gaunantys dirbantieji sumokės keliais ar keliolika eurų mažiau mokesčių. Šie žmonės per metus sutaupys apie 100-tą milijonų eurų. Visgi infliacijai mušant rekordus vieni sako, kad 16 eurų yra per menka pagalba, kiti nesupranta kodėl valdžia lepina tik mažiausiai uždirbančius, o kitus palieka likimo valiai.