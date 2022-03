Gydytoja atskleidė, kodėl persirgus koronavirusu ima slinkti plaukai: kaip elgtis?

Kirpėjai Sigitai pastaruoju metu tenka nelengva užduotis – be grožio procedūrų, meistrė dar ir guodžia tuos, kas skundžiasi varginančiu stipriu plaukų slinkimu. Ir nors į kamerą kalbėti žmonės vengia, kirpėja skaičiuoja – kone pusė iš tokių besiskundžiančiųjų slinkimą sieja su persirgtu koronavirusu. Sigita aiškina, esą net ir be žodžių galima atskirti, koks žmogų vargina plaukų slinkimas – tiesiog sezoninis, būdingas rudenį ar pavasarį, kai trūksta tam tikrų medžiagų, ar vadinamasis pokovidinis, persirgus klastinga infekcija.

„Ir tas slinkimas skiriasi nuo pavasarinio ir to sezoninio slinkimo. Tas slinkimas yra per visą ilgį. Per visą galvą tolygiai, kaip sakom, praretėjusiais galais. Labai stiprus nuslinkimas“, – sako kirpėja Sigita Bajorūnienė.

O kai kuriems žmonėms nepasiseka ir dar labiau.

„Yra tekę matyti, kai jau slenka ir lopais, bet tai jau retas atvejis“, – kalba Sigita.

Ir nors kirpėjai dažniausiai skundžiasi moterys, į dermatologus kreipiasi visi iš eilės. Gydytoja dermatovenerologė sako, ši problema aktuali jau ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Penktadalis pacientų, persirgusių COVID infekcija kenčia dėl plaukų slinkimo. Gydytoja paaiškina, kodėl persirgus koronavirusu ima byrėti plaukai.

„Dėl uždegimo, plaukai, kurie yra augimo fazėje, paprasčiausiai sustoja augti, ir pereina į ramybės fazę. Ir tada praėjus laikui, tų plaukų, kurie yra ramybės fazėje, ir jų iškrenta daugiau negu turėtų būti“, – aiškina gydytoja dermatovenerologė Inga Kisielienė.

Medikė parodo, kaip namie galima pasidaryti testą, ir sužinoti – kiek plaukų turėtų iškristi natūraliai, o kiek iškrenta persirgus infekcija: „Paimamas nedidelis kuokštelis plaukų, maždaug penkiasdešimt, šešiasdešimt plaukų turėtume paimti, ir mes žinome, kad norma yra netekti dešimt procentų plaukų. Ir mes žiūrime kiek plaukų liko – šiuo atveju, mes matome tris plaukelius, tai priskiriama prie normos.“

O panagrinėjus dar paaiškėja: „Jeigu yra penki šeši, tai jau yra stiprus plaukų slinkimas. Va mes matom, kad čia jau yra septyni plaukeliai, tai jau yra daug.“

Dažniausiai žmogus persirgęs infekcija netenka dvidešimties–trisdešimties procentų savo plaukų. Sunkesniais atvejais netenka keturiasdešimt ar net penkiasdešimt procentų. Tačiau medikė ramina, pokovidinis plikimas laikinas. Ypač tiems, kieno plaukai slenka tolygiai.

„Mes stebime dažniausią plaukų slinkimą po covid infekcijos, vadinamą telogeninį plaukų slinkimą. Jis yra grįžtamas. Jis trunka nuo trijų iki šešių mėnesių, kartais iki devynių, tačiau jis yra grįžtamas, ir plaukai praktiškai visiems pacientams tikrai atauga“, – tikina I. Kisielienė.

Kita plaukų slinkimo rūšis – kai jie slenka tam tikruose plotuose. Kai žmogui plaukai slenka dėl autoimuninių ligų, o kovidas tiesiog ligą paaštrina. Bet kuriuo atveju, medikai vienbalsiai sako, kad ir koks slinkimas žmogų vargina, jį būtina gydyti ir vaistais, ir papildais. Šeimos gydytojai sako, po COVID infekcijos ar ne – plaukų slinkimą galima stabdyti ne tik vaistais, bet ir pavasarį visiems būtinais maisto papildais.

„Per covidą visada žmonėms sakydavom gerkit vitaminą c, gerkit vitaminą d, vartokite cinką, vartokite seleną, kuris pagrindinis nuo plaukų slinkimo, kalcį, magnį, dabar atsiranda nauji mikroelememntai apie kuriuos stengiamės priminti žmonėms“, – kalba šeimos gydytoja Rima Račkienė.

Ir pabrėžia, be plaukų slinkimo žmonės skundžiasi ir ilgiau trunkančiu pokovidiniu kosuliu. Tai bene dažniausias negalavimas, kurį, kaip priduria gydytoja, reikia tiesiog iškentėti.