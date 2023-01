Geriausi 2022-ųjų filmai: beprotiškas reginys ir istorija apie draugystę

Tinklalaidės apie kiną „Ekrano vergai“ kūrėjai Laurynas ir Vilmantas pristato savo mėgstamiausius 2022-aisiais pasirodžiusius filmus.

Vilmanto pasirinkimas – režisūrinio dueto Danielių filmas „Viskas iškart ir visur“ (angl. „Everything Everywhere All at Once“).

Įsivaizduokite, jog egzistuoja alternatyvūs realybės scenarijai, kuriuose jūs – visai kitas žmogus. Kinė emigrantė Evelin (akt. Michelle Yeoh) patiria tai savo kailiu – vieną dieną jos galvoje persipina kitose visatose gyvenančių jos versijų prisiminimai, emocijos ir gebėjimai.

Moteris suvokia galinti patirti tūkstančius kitų savo gyvenimų versijų, tačiau mėgautis naujais atradimais nėra kada – multivisatų sistemai iškyla grėsmė, įveikti kurią gali tik Evelin. Tačiau kaip moteris, negebanti susitvarkyti savo verslo apskaitos, gali identifikuoti ir įveikti nežinomą blogio jėgą?

„Viskas iškart ir visur“ – absoliučiai išprotėjęs filmas, kuriame susipina komedijos, dramos, veiksmo filmų, fantastikos ir absurdo elementai. Ši žanrų mišrainė yra ne tik nuostabi pramoga, bet ir ne vieną filosofinį sluoksnį turintis filmas, keliantis klausimus tiek apie mūsų pasirinkimus, tiek apie šiuolaikinės visuomenės polinkį nihilizmą.

Lauryno pasirinkimas – kultinio režisieriaus Martino McDonagho naujausias darbas „Salos vaiduokliai“ (angl. „The Banshees of Inisherin“).

„Geras draugas – tarsi keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti.” – airių patarlė.

Du draugai atsiduria aklavietėje, kai vienas iš jų staiga be jokios aiškios priežasties nutraukia jų visą gyvenimą trukusią bičiulystę. Net pagrasina kaskart nusirėžti pirštą, jei buvęs draugas mėgintų su juo bendrauti. Iš to kylančios pasekmės kelia nerimą ne tik jiems, bet visai salos bendruomenei.

Vienam tai tiesiog pabaiga. Kitam tai tik pradžia.

Ši drama pirmą kartą nuo 2008 m. kriminalinės komedijos „Reikalai Briugėje“ suvienija „Oskaro“ laureatą režisierių Martiną McDonaghą su kino žvaigždėmis Coliną Farrellą ir Brendaną Gleesoną.

„Salos vaiduokliai“ jums padovanos tiek džiaugsmą, tiek liūdesį, tad tiek juoksitės, tiek verksite žiūrėdami šį filmą.

