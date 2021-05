Gentvilas – atviras: negaliu staiga įsiklausyti į keikūno ir pašlemėko Orlausko reikalavimus

Protestuotojų Vingio parke premjerei Ingridai Šimonytei didelio įspūdžio nepadarė – įgyvendinti reikalavimų ir atleisti ministrų neketina, o į Seimą atvyko su paramos homoseksualų bendruomenei simboliu – ženkliuku švarke. Maršo organizatoriai dėmesį į save atkreipti rengiasi dar vienu – tris paras trunkančiu – mitingu.

Nors policijos pareigūnai stebėję šeimų maršą suskaičiavo apie 10 tūkstančių dalyvių, tačiau šiandien organizatoriai pareiškė, kad jame sudalyvavo net 60 kartu daugiau žmonių.

„Kaip dalyviais galime skaičiuoti apie 600 tūkstančių žmonių. Vien šeimų sąjūdžio kanale jį stebėjo apie 230 tūkstančių. Taip pat tuos, kurie negalėjo dalyvauti, tačiau dvasia buvo su visais Vilniaus Vingio aikštėje“, – sako vienas iš mitingo organizatorių Viktoras Jašinskas.

Organizatoriai paskelbė, kad surengti visą maršą jiems kainavo 60 tūkstančių, o surinkta buvo keturiais tūkstančiais daugiau.

„Didžiausios išlaidos, scena Vingio parke 10 tūkst. eurų, autobusai į Vilnių ir atgal, bei autobusai iš aikštelių į Vingio parką ir atgal 12 tūkst. 500 eurų, tinklapio kūrimas, filmavimai, reklama ir protesto transliacija 8100 eurų, vėliavos, vėliavėlės dalyviams 5500 eurų“, – teigia V. Jašinskas.

Bet nepaisant išleistų sumų ir surinktos minios, politiniai tikslai nepasiekti. Premjerė Ingrida Šimonytė sako reikalavimų nevykdys ir jokių ministrų atšaukinėti nesirengia. Be to, šiandien Seime pasirodė su vaivorykštės spalvų vėliavos ženkleliu švarke – homoseksualų simboliu.

„Reikalavimai, kaip reikalavimai, jų teisė teikti reikalavimus, o jau sprendėjų teisė tuos reikalavimus vykdyti, ar nevykdyti. Kas ten man buvo paliepta daryti? 3 ministrus atleisti? Tikrai nematau pagrindo iki birželio 1 dienos atstatydinti 3 ministrus“, – atšauna Ministrė Pirmininkė.

Kitas mitingo organizatorius Arvydas Daunys tokiam valdančiųjų abejingumui mato kitokių priežasčių.

„Jie ginasi. Jie paprasčiausiai ginasi nuo to, nes supranta, jeigu jie išlėks iš Seimo dabar, tai kada jie sekantį kartą pateks, čia bus labai didelis klausimas“, – rėžia jis.

Buvęs premjeras ir maršą remiančių valstiečių frakcijos narys Saulius Skvernelis sako, kad apie reikalavimus derėtų diskutuoti Seimo salėje.

„Vis tiek tavo reakcija turi būti, negali ignoruoti, tokia realybė. Tu gali apsimesti, kad nematai, bet taip nėra. Reikia išgirsti tų žmonių poziciją, tų žmonių balsą“, – sako opozicijos lyderis Saulius Skvernelis.

Bet maršo organizatoriai jau paruošę naują artilerijos šūvį kovoje su valdžia – birželio viduryje rengs 3 parų mitingą prie Seimo, Vyriausybės ir LRT. Mitinguoti žada ir per naktį.

„Manom, kad kokius 7 tūkstančius surinksime. Nerinksime tokio skaičiaus, kaip buvo per didįjį šeimų maršą, per koordinatorius padarysime per regionus kvietimą, ir kiek atvyks, tiek atvyks“, – sako A. Daunys.

O štai Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė tiesiog tikisi, kad niekas nesusirgs ir nepablogės epidemiologinė situacija.

Leidimas iš Vilniaus savivaldybės, kuriai vadovauja Laisvės partija, dar nėra gautas. Ir nežinia ar bus suteiktas, nes savivaldybė pasipiktino, kad žmonės nesilaikė karantino reikalavimų. Nors policija dar aiškinasi ar skirti organizatoriams dėl to baudą, Vidaus reikalų ministrė kalba, kad atsakomybė gali tekti ir sostinės valdžiai.

„Ji taip pat turėjo įvertinti tam tikras rizikas ir, matyt, kausimai dėl atsakomybės turės būti priimti, nes laikomės aiškios pozicijos, kad atsakomybė turėtų būti visiems vienoda ir negali būti taikomi dvigubi standartai“, – teigia Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

O štai vienas iš mitingo organizatorių Raimondas Grinevičius atskleidžia, kad organizatoriai nežada nuleisti rankų: „Mes gauname neigiamą, mes ant rytojaus priduodame į administracinį teismą ir laukiame atsakymo.“

Maršo rengėjai sako, kad priešingai, nei teigia politikai, partijos nekurs ir kituose rinkimuose nedalyvaus. Bet svajoja apie naują tautos kontrolės instituciją.

„Mūsų siekis yra sukurti instrumentą, kuris kontroliuotų tiek Vyriausybės sprendimus, tiek Seimo sprendimus, kad valdžia būdama valdžioje jaustų visuomenės už nugaros alsavimą“, – prideda jis.

O štai Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas žodžių į vatą nevynioje. „Aš turiu įsiklausyti ir į savo rinkėjus, ir negaliu staiga pulti ir įsiklausyti į keikūno ir pašlemėko Orlausko Zakarausko reikalavimus. Jis nebalsavo už mane“, – rėžia jis.

Ar Vilniaus valdžia suteiks leidimą naujiems mitingams, turėtų paaiškėti rytoj.