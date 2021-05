Migloko pasidalijo skaudžia patirtimi: „Nei vienai besilaukiančiai jaunai merginai nelinkiu to patirti“

Apie tai moteris rašė feisbuke.

„AŠ ESU PRIEŠ ŠEIMŲ MARŠĄ

IR UŽ STAMBULO KONVENCIJĄ

Kodėl?

DĖL KO ŠEIMŲ MARŠUI NE?

Kai man buvo 24 ir pradėjau lauktis Prano pirmi žmonės, kurie tai sužinojo buvo mano draugių pora Rachael ir Ivanka ir žinot ką jos man pasakė?

Miglioko - Mes VISOS KARTU užauginsime tavo vaiką

Pamenu kaip tuo metu jaukiai pasijutau (nes buvau visiškai viena ir nėščia, palikta ant ledo ir pažeidžiama)

Dėl ko STAMBULO KONVENCIJAI TAIP?

Mano EXboyfriendas/Prano biologinis vyriškosios chromosomos pradininkas...

Kai jam pasakiau apie tai jog laukiuosi - tiesiog užblokavo mane visuose social tinkluose, o po to dar spėjo užsipulti ir emociškai prieš mane smurtavo - apie ką kalbėti sunku ir kol kas leistis į smulkmenas net nesiruošiu, bet nei vienai besilaukiančiai jaunai merginai nelinkiu to patirti, dėl to tikiu ,kad mano gyva ir ilgai tik artimiausiems žinota istorija padės imtis racionalių veiksmų kurie gali viską keisti IR PADĖTI MOTERIMS ATSIDŪRUSIOMS PANAŠIOSE SITUACIJOSE.

PO VISO TO

žinoma paskambinau savo šeimai į Vilnių jie labai apsidžiaugė, kad pagaliau baigėsi mano nesąmoningi santykiai ,supakavo mane ir parsisiuntė atgal į LT.

Skamba nuostabiai, ane?

Bet TAIP PAT TIE ŽMONĖS KURIE NĖRA MANO VAIKO BIO DALIS YRA TIKRAS RŪPESTIS IR MEILĖ

IR TIE ŽMONĖS BUVO PIRMI KURIE PASIRŪPINO MANIMI IR 15 DIENŲ PRANU MANO PILVE

Pirmas dalykas vien atvykus studijuoti į Olandiją ir nuolat vėtoma ir mėtoma savo toksiškų ir sudėtingų santykių prieglobstį radau LGBT hipių bendruomenėje kur visada rasdavau petį išsiverkti,vietą kalbėti apie svajones,užuovėją išsiskyrus ir visada buvau pamaitinta kai neturėdavau ką valgyti.

Užmezgiau draugystes kurios tęsiasi iki šios dienos.

BŪDAMA VIENA UŽSIENYJE TEN JAUČIAUSI LYG BŪČIAU SU ŠEIMA.

IR ŠEIMA , KAIP BENDRUOMENĖS SĄJUNGA NEGALI BŪTI APIBRĖŽTA ŠEIMOS SUDETIES MODELIU

NES TIESIOG GYVENIME TAIP NEVYKSTA

ŠEIMOS BANDYMAS APIBRĖŽTI KAŽKOKIU MODELIU YRA EILINĖ DISKRIMINACIJA

IR TOKIŲ NESAMONIŲ SAVO ŠALYJE NENORIU GIRDĖTI

MANO ŠEIMA YRA TIE, KURIEMS AŠ RŪPIU IR KURIE RŪPI MAN

Aš Prano laukiausi ir auginu su savo mama ,močiute, tetos šeima, dabar jau ne vienerius metus su savo antrąja puse bei jo šeimos aplinka , aplankančiais ir padedančiais savo draugais.

DĖL TO NELEISIU NIEKAM MANĘS VADINTI NE ŠEIMA.

NES MES ESAME TIKRŲ TIKRIAUSIA ŠEIMA

MANO ŠEIMA YRA MANO ARTIMIEJI IR JIE YRA VISOKIE IR TAI VISIŠKAI NETURI BŪTI KRAUJO RYŠIO SĄVOKOJE

Ir dar kartą kodėl Stambulo Konvencijai taip?

Nes savo gyvenime esu mačiusi skriaudžiamų,mušamų,emociškai bei fiziškai išnaudojamų moterų IR TAI YRA KOŠMARAS.

Dėl to esu už tai,kad būtume visi saugūs ir apsaugoti.

Ir apskritai bendraudama su LGBT friendly Vilnius bendruomene jaučiuosi visada daug geriau emociškai,nes jaučiu daug daugiau empatijos ir atjautos man kaip asmenybei“.

