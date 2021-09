Farerų salose – tradicinė delfinų giminaičių medžioklė: išskerdė kone pusantro tūkstančio

Mums neįprastus, kraupius grindų medžioklės vaizdus iš Danijai priklausančių Farerų salų platina gamtosaugos organizacija Sea Shepherd. Grindų skerdynes aktyvistai nufilmavo sekmadienį ir dabar rodo visam pasauliui. Vadina šias skerdynes didžiausiomis užfiksuotomis kada nors pasaulyje. Jūros vanduo tikrąja ta žodžio prasme nusidažė krauju.

Fareruose grindų medžioklė nėra uždrausta, vietiniai grindas medžioja kone tūkstantmetį. Kasmet rengia medžioklės šventę, kurios metu į seklius vandenis žvejų laivai gena grindų pulkus, o pakrantėje laukiantys žvejai žinduolius paskerdžia. Šventėje dalyvauja šeimos su vaikais, visi dalijasi grobį.

Tiesa, šį kartą Farerų gyventojai, panašu, persistengė. Vietoje kelių šimtų grindų, kaip įprasta – jie išskerdė kone pusantro tūkstančio. Tai daugiau nei, pavyzdžiui, Japonijos Taidžyje jų sumedžiojama per visą sezoną. Be to, Farerų salos pakrantėje delfinų giminaičių laukė per mažai skerdikų, tad egzekucija užsitęsė kelias valandas.

Skelbiama, kad net vietos grindų žvejybos asociacijos vadovybei ir tradicijų puoselėtojams šių metų skerdynės pasirodė per žiaurios. Dalis vietinių nesupranta, kur dabar reikės padėti tiek mėsos.