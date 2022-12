Ekspertas – apie elektros kainas artimiausiu metu: „Svyravimo mes turėsime pakankamai“

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėję „Enefit“ generalinis direktorius Vytenis Koryzna ir energetikos ekspertas, profesorius Vidmantas Jankauskas paaiškino, kodėl taip yra ir ko galima tikėtis artimiausiu metu.

Pone Vyteni, kokia elektros kaina bus artimiausią pusmetį? Ką sako jūsų žmonės?

V. Koryzna: Prognozavimas labai nedėkingas dalykas, bet artimiausią pusmetį svyravimo mes turėsime pakankamai nemažai, nes įeiname į labiausiai svyruojantį periodą. Dabar artimiausiu metu, žiemos metu – gruodį, sausį, vasarį – mes ją tikrai turėsime aukštesnę. Ko gero, biržoje kaina formuosis apie 50 cnt/kWh, bet tai yra be PVM, be jokių papildomų rizikos vertinimo dedamųjų.

Pavasarį matysime sezoninį atpigimą, iki 20–25 proc. sumažėjimą nuo pasiektos aukštutinės ribos. Kaip bus toliau – yra labai daug dedamųjų, kurios šiai dienai yra labai neužtikrintos, ir didžiausias klausimas, kaip mes pasitiksime kitą žiemą, nes šią žiemą pasitikome užpildę dujų saugyklas.

Pone Vidmantai, jei elektros rinka nebūtų liberalizuota, mes praleistume verslininkų pelno maržą. Ar ne taip?

V. Jankauskas: Nepasakyčiau, kad tiekėjai dabar uždirba didelius pelnus. Žinote, kas uždirba didžiulius pelnus? Tie, kurie gamina, tie, kurie gamina pastoviomis sąnaudomis – hidroelektrinės, vėjo elektrinės, atominės elektrinės ir elektrinės, kūrenamos skalūnais arba rusvąją anglimi.

Tarp jų ir „Enefit“ atstovai?

V. Jankauskas: Taip, jie irgi uždirba. „Enefit“ turi pigios skalūnų gamybos, iš kurios tikrai gali uždirbti, bet Vyriausybė yra nustačiusi, kad šitą elektrą jie privalo parduoti savo gyventojams. Yra padarytas populistinis sprendimas, kad estai iš skalūnų gali gauti pigią elektrą.

O kiek elektros energijos neina į biržą ir biržos kainos nėra? Gi gali būti, kad verslas visai neperka iš biržos, o tiesiogiai perka iš tam tikrų įmonių?

V. Koryzna: Reikia suprasti, kad Lietuvoje mes pasigaminame 30 proc. elektros energijos, o 70 proc. mes importuojame iš kitų šalių. Importo atveju tiesioginiai sandoriai su kompanijomis, kurios būtų vystytojos kitose šalyse, tokių, bent jau aš, negirdėjau, jų nėra.

Bet jūs negalima sakyti, kad jūs dirbate nuostolingai?

Žinoma, tikslas yra dirbti pelningai. Ko gero, aiškiausias būdas pažiūrėti į uždarbį yra susijęs su biržos planu susieta kaina – biržos planas kainuoja 3 eurų per vartotoją, per mėnesį, tai yra abonentinis mokestis ir visiškai nuoga, tiesioginė kaina. Tai 3 eurų per vartotoją, už jo aptarnavimą, už sąskaitos išrašymą, už klausimų išsprendimą, už viską, manau, yra pakankamai aiški ir suprantama suma.

