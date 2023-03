Ekonomistė apie siūlomą NT mokestį: „Variantas nėra elegantiškas“

Ar prasminga tokiu metu visuotinai apmokestinti būstų savininkus, ekonomistė atsakė TV3 žinių „Dienos komentare“.

Metinė infliacija šiek tiek sumažėjo, tačiau žadėtosios defliacijos mes ir toliau nematome, nes šį mėnesį kainos vėl kilo daugiau nei 0,5 proc. Kodėl jos kyla toliau?

Defliacijos tikrai kol kas nesimato nepaisant to, kad pernai metai buvo rekordiniai per pastaruosius 20 metų ir tikrai aukštas lygis net įskaičiuojant pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį. Kol kas ta infliacija išlieka lipni, matome, kad nepaisant to, jog po pernai metų iškilimo kainos turėtų keistis, bet per mėnesį kainos vis tiek pakilo 0,5 proc.

Tai lemia ne tik tai, kad veikia tam tikri tarptautinių rinkų veiksniai, nes žaliavos jau pinga, energetikos nešėjų kainos yra pakritusios ir daugybė globalių impulsų byloja, jog kainų spaudimo nebėra, tačiau perkamoji galia ir mūsų išleistų pinigų sumos prekybos centruose sukuria tam tikrą paklausos efektą, kuris lemia nebe tokią bauginančią mėnesinę infliaciją, kokią stebėjome pernai, bet vis tiek lemia.

Prisiminkime, praėjusiais metais, pirmą pusmetį, vidutiniškai per mėnesį kainos pakildavo po 2 proc., o dabar jau sugrįžo į stabilesnį 2017–2019 metų lygį.

Daug skaičiavimų ir aistrų kyla ir dėl mokesčių reformos plano. Vieni tai vadina ne reforma, o tiesiog mokesčių didinimu progresinių mokesčių įvedimu, smulkaus verslo žlugdymu. Ar jūs sutiktumėte su tokia kritika?

Čia labai daug epitetų, bet visa tai galima apibendrinti tuo, kad nepakanka adekvačios ir atviros diskusijos visais šiais klausimais. Išties, ką pasiūlė viešai erdvei Finansų ministerija, tai yra pakankamai sudėtingas ir kompleksiškas mokesčių paketas. Kad jis būtų skaidrus, reikia laiko ir gilių diskusijų. Kol kas visi pasimetę ir dėl to tokios išvados ir yra daromos.

Siūlomam nekilnojamojo turto mokesčiui nepritaria ir koalicijos partneriai, Laisvės partija. Ar, jūsų nuomone, yra teisinga apmokestinti tuos, kurie turi vienintelį būstą, jį pirko su paskola ir dabar dar moka didžiules palūkanas?

Aš taip pat manau, kad šis siūlomas nekilnojamojo turto mokesčio variantas nėra elegantiškas. Reikėtų daugiau dirbti su tuo nekilnojamojo turto mokesčiu, kuris jau yra, o ne bandyti išradinėti kažkokių naujovių.

Tai manote, kad išvis nelabai reikėtų kažką keisti?

Galima palaipsniui didinti apmokestinimų lygį nuleidžiant neapmokestinamo minimumo ribą. Atitinkamai taip surenkant daugiau pajamų, o ne stengiantis apmokestinti kuo daugiau nekilnojamo turto objektų.

