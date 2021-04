Dvi moterys Nyderlanduose susituokė istorinę dieną

„Taip, mes norime būti laikomos normaliomis. Mes nemanome, kad viso to reikia mums asmeniškai, tačiau kitiems to tikrai reikia. Be to, norėjome prisidėti prie to, kad ateityje žmonės į tos pačios lyties santuokas žiūrės atviriau“, – sako jaunavedė Romy Shouten.

Vienos moters apranga šviesi, kitos – tamsi, abi kaip sages įsisegusios vienodas spalvotas puokšteles. Tiesa, jų vestuvės buvo numatytos mėnesiu anksčiau, tačiau miesto taryba paklausė, ar jos nenorėtų susituokti simbolinę dieną.

Prieš dvi dešimtis Nyderlandai tapo kelrode kitoms valstybėms – vėliau jos pavyzdžiu pasekė ir įteisino tos pačios lyties asmenų santuokas beveik 30 valstybių, įskaitant Jungtines Valstijas, Australiją, Meksiką ir kitas Europos bei pasaulio valstybes.

Besidžiaugdamos savo santuoka moterys sako besiviliančios, kad vieną dieną tos pačios lyties santuokos išvis nesulauks papildomo dėmesio. Tuo tarpu jų devynerių metų sūnus teigė nesuprantąs, dėl ko visas šis šurmulys – esą jam tokia šeima atrodo normalu.