Lenkų rinkimų akcijos vienas iš lyderių, dabartinio Seimo nario padėjėjas Zbignevas Jedinskis pasiūlė Lenkijai išstoti iš NATO ir Europos Sąjungos ir sudaryti sąjungą su Putino Rusija. Be to, buvęs parlamentaras internete platina paties Putino kalbas. Toks akibrokštas sukėlė audrą Seime, mat į partijų susitarimą dėl užsienio politikos ir saugumo kviečiama ir Lenkų rinkimų akcija. Tiesa, po kilusio viešo pasipiktinimo Z. Jedinskis sustabdė narystę Lietuvos lenkų rinkimų akcijoje-Krikščioniškų šeimų sąjungoje (LLRA-KŠS). Bet ar to pakanka? Kokia yra jo ir LLRA-KŠS ateitis?