„Diablo 4“ startas ir ko tikėtis iš 3500 dolerių kainuojančių „Apple“ virtualios realybės akinių

Taip pat dėmesio sulaukė ir du blogiausi 2023-ųjų projektai. Buvo bandoma pagalvoti, kas nutiko, kad žaidimai tokie apgailėtini... Na, o pabaigai visas dėmesys buvo skirtas žiūrovų klausimams – apie tinklalaidės ateitį, kokybę, praeities žaidimus ir laukiamus prie stalo svečius.

Visą tai ir dar daugiau – naujausiame „Žaidimų balso“ epizode!

Naujausią epizodą galite žiūrėti ir „Power Hit Radio“ YouTube kanale:

Tinklalaidėje kalbėjome apie:

0:00 Pradžia

1:16 „MSI“ kompiuteris

6:05 Ką žaidėme praeitą savaitę?

9:42 „Diablo 4“

14:21 „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“

23:43 „Gameroom.lt“

25:11 „Diablo 4“ parsiduoda kaip karštos bandelės

26:46 „Microsoft“ sandorio naujienos

28:22 „Spider-Man“

2 30:48 SPOILERIS PRASIDĖJO

31:48 SPOILERIS BAIGĖSI

34:27 Metal Gear Solid ir streaming'as

35:33 „Alan Wake 2“

36:27 Apple VR akiniai

41:28 „Xbox Showcase“ ir „Ubisoft Forward“

43:15 „Xbox“ atminties kortelės

44:05 „Meta“ pristatė „Quest 3 VR“ akinius

46:43 „Redfall“ norėjo būti atšaukti

47:36 „Lord of the Rings: Gollum“ yra blogiausias metų žaidimas

50:11 „Rawpowders.lt“

53:17 Žiūrovų klausimai. „Ghost Recon“ žaidimas?

54:08 Ar „Diablo 4“ yra Roko stiliaus žaidimas?

55:16 Nuo kurio „Resident Evil“ pradėti žaisti?

58:20 Kaip vertinam savo darbą? „Podcast'o“ ateitis

1:03:14 Kada planuojam užkalti „podcast'ą“?

1:04:42 Kurio mylimo žaidimo neprisivertumėte sužaisti?

1:05:52 Kodėl žaidimai yra prastai optimizuojami?

1:09:47 „Wolt“

1:14:02 „Contribee“