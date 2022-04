Cristiano Ronaldo apie netektį šeimoje: tai didžiausias skausmas, kurį gali jausti bet kurie tėvai

28-erių Georgina Rodriguez ir 37-erių „Manchester United“ žvaigždė Cristiano Ronaldo pasauliui dar spalį pranešė žinią, kad laukia šeimos pagausėjimo – dvynukų. Tačiau dabar jų namus aplankė skaudi nelaimė. Pora socialiniuose tinkluose vakar pasidalijo naujiena, kad vienas iš dvynių – berniukas – deja, neišgyveno.

Anot C. Ronaldo ir jo mylimosios, tai didžiausias skausmas, kurį gali jausti bet kurie tėvai. Pora tvirtina, kad yra sugniuždyti skaudžios netekties, ir prašo privatumo šiuo šeimai sunkiu metu. Jiedu sako, kad stiprybės išgyventi mažylio mirtį jiems padeda stebuklas – tai, kad mergaitė gimdymą išgyveno.

Užuojautą dėl berniuko netekties Cristiano ir Georginai siunčia ir milijonai gerbėjų visame pasaulyje, ir futbolo žvaigždės.

Gimusi dukra – penktoji Portugalijos futbolo superžvaigždės atžala. Ji ir keturmetė Alana yra bendros C. Ronaldo ir Georginos dukros. Visgi jiedu augina surogatinės motinos pagimdytus keturmečius dvynukus Evą Marią ir Mateo, taip pat vyriausiąjį C. Ronaldo sūnų, vienuolikmetį Cristiano. O kas jo mama, žino tik pats C. Ronaldo, ir žada tai sūnui atskleisti, kai jis sulauks pilnametystės.