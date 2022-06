Chaosas keliaujantiems lėktuvais: skrydis atidedamas net 24 valandoms, o vėliau išvis atšaukiamas

O daugiau nei 4 milijonai amerikiečių nuo penktadienio iki šiandien strigo oro uostuose ar išvis neišskrido ten, kur planavo. Per savaitgalį Jungtinėse Valstijose buvo atidėta arba atšaukta per 10 tūkstančių skrydžių. Vien per pirmadienį laiku nepakilo 3 tūkstančiai lėktuvų.

Besidriekiančias eiles valstybių oro uostuose keliautojai jau praminė vasaros kelionių košmaru. Vaikai žaidžia ant grindų, suaugusieji laiką leidžia kas kur – vieni ant suoliukų, kitiems tenka sėdėti ant savo daiktų.

O kai kurie savo skrydžių išvis nesulaukia – gyventojai skundžiasi, kad skrydis atidedamas 8 ar net 24 valandoms, o vėliau išvis atšaukiamas.

Dėl darbuotojų streiko vien Briuselio oro uoste vakar neįvyko 232 numatyti skrydžiai.

Streikuoja ir „Ryanair“ bei „Brussels airlines“ darbuotojai, tad stringa ir jų skrydžiai. Ir tikrai ne visi keleiviai galėjo laukti oro uostuose, kitiems pasisekė mažiau – štai „Ryanair“ lėktuve, turėjusiame skristi iš Kipro į Londoną, keleiviai be oro kondicionieriaus praleido kelias valandas, tad nenuostabu, kad kai kurie tiesiog išsirengė.

O „Lufthansa“ jau atšaukė tūkstantį skrydžių liepos mėnesiui. Londono „Heathrow“ oro uostas paprašė oro linijų 10-ia procentų sumažinti skrydžių skaičių dėl to, kad tiesiog nepakanka personalo.

Visame pasaulyje per savaitgalį 3,5 tūkstančio skrydžių buvo atšaukti, dar 23 tūkstančiai – atidėti.

Masinis skrydžių atšaukimas jau paveikė ir lietuvių keliones – dėl oro linijų bendrovių „Enter Air“ ir „Smartwings“ atšauktų skrydžių birželio 21 ir 28 dienomis į Madeirą turėję skristi lėktuvai, nekils.

Su tokia problema susidūrė ir daugiau nei 4 milijonai amerikiečių ir šalies svečių – Jungtinių Valstijų Transporto saugumo administracija praėjusį savaitgalį fiksavo didžiausią keleivių srautą per šiuos metus.

Tačiau tuo pačiu jie skaičiuoja, kad daugiau nei 10 tūkstančių skrydžių buvo atšaukti arba atidėti. Vasaros kelionių košmaras tęsiasi ir po savaitgalio – pirmadienį 3 tūkstančiai skrydžių buvo atidėti, dar beveik 400 – atšaukti.

Problemas su skrydžiais lėmė keletas priežasčių – Jungtinėse Valstijose juos sutrikdė smarkios audros, siautusios šalyje, taip pat ir darbuotojų trūkumas aviacijos bendrovėse – kai kuriose trūksta net pilotų. Būtent dėl šios priežasties kai kurie aviacijos ekspertai prognozuoja, kad toks kelionių košmaras gali tęstis net iki metų galo.

Jungtinėje Karalystėje gyventojams taip pat bus sudėtingiau keliauti. Šalyje prasidėjo didžiausias geležinkelininkų, reikalaujančių didesnių atlyginimų, streikas per 30 metų – Anglijoje, Škotijoje ir Velse važiuos tik 20 procentų traukinių.