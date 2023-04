Berlyno zoologijos sode – seniausia pasaulyje gorila: švenčia 66-ąjį gimtadienį

Fatou – seniausia pasaulyje gorila, kuri Berlyno zoologijos sode švenčia 66-ąjį gimtadienį. Tai – išskirtinė proga galiūnei pasimėgauti šviežiais vaisiais ir uogomis, kuriais dar ir su niekuo dalintis nereikia.

Įprastai gorilos gyvena apie 40 metų, tad Fatou tikrai išskirtinė – lenkia kitas savo gentaines daugiau nei dviem dešimtmečiais.

Dėl to jos maisto racionas itin griežtas. Tai daugiausia minkštos daržovės, kurioms kramtyti net nereikia dantų, mat gorila jų jau nebeturi. Be to, daržovėse nėra cukraus, kuris gorilai senolei gali pakenkti.

Ir nors šiame zoologijos sode gyvena dar penkios gorilos, Fatou įsikūrusi atskirai. Ji bet kada gali aplankyti kitas gorilas, tačiau mėgsta leisti laiką viena.

Berlyno zoologijos sodas atskleidžia, kad Fatou anksčiau priklausė jūreiviui, kuris Marselyje rengdavo jos pasirodymus, kad galėtų susimokėti už audringą savo gyvenimą viename barų. Į zoologijos sodą Fatou pateko būdama maždaug dviejų.