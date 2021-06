Baltarusija Lietuvą puola migrantais: sieną per naktį kerta pusšimtis

Prie Lietuvos sienos Lietuva telkia ne tik papildomas pajėgas iš Viešojo saugumo tarnybos ir Šiaulių sąjungos, svarstoma Baltarusijos sienos apsaugai pasitelkti ir kariuomenę. Negana to, Baltarusija pateikė dar vieną akibrokštą – sulaikė Lietuvos diplomatinį paštą gabenusį automobilį. Užsienio reikalų ministerija reiškia griežtą protestą dėl Vienos konvencijos pažeidimo.

Valstybės sienos apsaugos pareigūnai su tarnybiniais šunimis lydi 19 asmenų, kuriuos sulaikė Baltarusijos–Lietuvos pasienio ruože ties Girdžiūnų kaimu, Šalčininkų rajone. Ketvirtadienio naktį sulaikyti asmenys prisistatė Sirijos ir Irako piliečiais, bet dokumentų neturėjo.

Didelėje grupėje buvo susispietę 26 pabėgėliai, kuriuos pasieniečiai sulaikė penktadienio naktį ties Dailidžių kaimu, taip pat Šalčininkų rajone. Sulaikytieji irgi neturėjo dokumentų ir prisistatė Sirijos ir Irako piliečiais. Iš viso per pastarąją parą Lietuvos–Baltarusijos pasienyje sulaikyti 52 nelegalai, 45 asmenys sulaikyti vadinamojoje Dieveniškių kilpoje.

Sirijos, Irako, Baltarusios ir Rusijos piliečiais pristatę asmenys pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas sako, kad augant migrantų ateinančių iš Baltarusijos srautams čia telkiamos papildomos pasieniečių pajėgos, planuoja pasitelkti ir kariuomenę.

„Šiuo metu aktyviai dislokuojamos papildomos pajėgos prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos tuose sienos ruožuose, kur vyksta daugiausia pažeidimų. Šiuo atveju kalbame apie valstybės sienos apsaugos tarnybos rezervą. Nuo šių metų gegužės 28 dienos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams aktyviai padeda viešojo saugumo tarnyba. Nuo šios dienos prie mūsų pastangų prisidės ir Šaulių Sąjunga. Aktyviai diskutuojama ir planuojamas kariuomenės pasitelkimas“, – sako pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.

Lietuvos Baltarusijos pasienyje nuo liepos mėnesio svarstoma dislokuoti ir Europos Sąjungos pasienio pareigūnus, jų Lietuvoje būtų apie 30. Baltarusijos pasienyje diegiamos papildomos techninės priemonės, mobili technika. Papildoma sienos apsauga pareikalaus 3 kartus daugiau pareigūnų pajėgumų. Kariuomenė būtų pasitelkta patruliuoti ir stebėti pasienio ruožą ir esant reikalui steigti migrantų stovyklas.

„Esant dideliam nelegalių migrantų antplūdžiui, svarstytume galimybę pasinaudoti kariuomenės logistikos elementu, steigiant centrus tam, kad galima būtų sulaikyti ir atitinkamai dirbti su nelegaliais migrantais“, – teigia R. Liubajevas.

Pasieniečių vadas sako, kad jau turi numatę vietą, kur būtų galima steigti migrantų stovyklą, tačiau kol kas užtenka vietų ir Užsieniečių registracijos centre. Jų pritrūkus nelegalai būtų apgyventi pasieniečių mokykloje. Lietuvoje šiuo metu yra per 250 nelegalių migrantų. Jų, pasak Rustamo Liubajevo, per šių metų pusmetį daugiau nei per 3 praėjusius metus.

Pasak politologų, tą galima vadinti Lietuvos pabėgėlių krize ir tai rimtas signalas ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai ir jos sienų apsaugai.

„Tikslingai sukurta krizė, kurią, be abejo, provokuoja Baltarusijos režimas neturėdamas jokių normalių priemonių, kuriomis galėtų demonstruoti savo poziciją, imasi veiksmų, kurie tarptautinėje politikoje ir tarptautinėje teisėję neturėtų būti toleruojami“, – aiškina politologas Linas Kojala.

Totalitarinio režimo lyderis Aleksandras Lukašenka praėjusią savaitę parlamente sakė, kad Minskas iki šiol stabdė narkotikus ir migrantus, bet po tarptautinės reakcijos priverstinai nutupdžius keleivinį „Ryanair" lėktuvą Lukašenka teigia to nebedarysiąs ir panašu, kad savo grasinimų ne tik, kad neišsižada, bet ir toliau pažeidinėja tarptautines teisės normas. Šiandien Baltarusija pateikė Lietuvai dar vieną akibrokštą – sulaikė Lietuvos diplomatinį paštą gabenusį automobilį.

„Iš Vilniaus į Minską važiuojantis diplomatinis kurjeris, buvo pareikalauta nuimti plombas, kadangi tas transportas vyko parvežti į Lietuvą išsiųstų diplomatų daiktų, manome, kad tai buvo grynas priešiškumo Lietuvai pademonstravimas. Lukašenkos režimas tuo būdu demonstruoja, jog tarptautinės normos jų nesaisto ir nevaržo“, – sako Užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas. Lietuva į tokį diktatoriaus elgesį taip pat žada atsakyti.

„Mes svarstysim asimetrišką atsaką diplomatiniam transportui iš Minsko. Negalės pasiekti Vilniaus tol, kol nebus sudarytos sąlygos laikantis Vienos konvencijos su nepažeistomis plombomis, saugant diplomatinės siuntos imunitetą komunikuoti su mūsų pasiuntinybe Minske“, – teigia M. Adomėnas.

Baltarusijos valstybinis pasienio komitetas šią situaciją komentuoti atsisakė. Pagal Vienos konvenciją diplomatinis paštas negali būti sulaikytas ar atidarytas. Dėl to į Užsienio reikalų ministeriją skubiai iškviestas Baltarusijos ambasados atstovas, kuriam buvo įteikta protesto nota.