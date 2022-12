Baisi audra JAV pareikalavo aukų – žuvo bene 50 žmonių

O pūgos, oro uostuose įkalinusios milijonus žmonių, dar šimtus tūkstančių palikusius be elektros, šalyje vis dar nesiliauja – audros epicentru tapusiame Bafalo mieste gali iškristi dar beveik pusmetris sniego.

Plačiau apie tai – TV3 žinių reportaže..

Karas su motina gamta – taip amerikiečiai vadina istorinę žiemos audrą, kuri sniegu užklojo didelę šalies dalį.

Istorinė audra ir nuožmios pūgos šias Kalėdas pavertė tiesiog tragiškomis, mat nusinešė jau pusšimčio žmonių gyvybes. Audros mastą sinoptikai vadina beprecedenčiu – ji siautė nuo Kanados pakraščių iki Meksikos sienos.

O kai kuriose Jungtinių Valstijų vietovėse audra tęsiasi ir antradienį. Bafalo miestas Niujorko valstijoje tapo tikru šimtmečio audros epicentru – jis jau padengtas beveik metrą siekiančiu sniego sluoksniu, o ten gali iškristi dar bene 40 centimetrų sniego. Didžiulės pusnys laukia Bafalo gyventojų, atidariusių namų duris – išeiti laukan praktiškai neįmanoma.

REKLAMA

Gelbėtojams teko žmones traukti iš sniegu užverstų automobilių ir evakuoti iš be elektros likusių namų. Tačiau oro sąlygos tokios ekstremalios, kad visiems padėti – tiesiog neįmanoma. Šiuo metu šalyje elektros vis dar neturi maždaug 50 tūkstančių gyventojų.

Ne pyragai ir tiems, kurie per šventes tikėjosi kur nors iškeliauti ar grįžti namo – milijonai Kalėdas sutiko įstrigę oro uostuose. Tik pažiūrėkite, kiek lagaminų yra laukimo salėse. Visoje šalyje per šventines dienas buvo atšaukta per 15 tūkstančių skrydžių.

Visą reportažą žiūrėkite siužete, esančiame straipsnio pradžioje.