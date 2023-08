Atlyginimai Lietuvoje kyla, o kainos – mažėja: vardija, kas tai labiausiai jaučia

Sostinėje dirbantis kirpėjas Vytautas Vančys klientų dėmesiu nesiskundžia, darbo netrūksta. Paskutinį kartą paslaugų kainas klientams meistras kėlė po naujųjų metų iki dešimties procentų.

„Jeigu dažymas šaknų buvo 55 tai pasikeitė iki 60. <...> Paslaugos kai kurios išlieka ta pati kaina, o kai kurių kaip dažymas plaukų natūraliai brangstant dažams, ji ir kyla. <...> Kirpėjai yra labai priklausomi nuo klientų, jeigu tavo kokybė kris, arba tavo kaina bus labai aukšta, tai mes tiesiog prarasim klientus ir reikės kito ieškoti darbo“, – pasakoja kirpėjas, „label.m“ ambasadorius V. Vančys.

Naujausi valstybės duomenų agentūros duomenys rodo, kad Lietuvoje maisto prekės, drabužiai ir avalynė pinga. Per liepos mėnesį kainos vidutiniškai nukrito beveik procentu – 0,9 proc. Tiesa, toliau brangsta paslaugos, jų kainos per vieną mėnesį vidutiniškai padidėjo 1,3 proc.

„Labai ryškus atotrūkis tarp paslaugų ir prekių krepšelio. Gyventojai jaučia labai skirtingai tą infliaciją. Priklausomai nuo to, ką jie vartoja. Ir, šiuo atveju, aišku, labiausiai infliaciją jaučia ne mažiausias pajamas gaunantys gyventojai, tie, kurie lankosi dažniau restoranuose, baruose, maitinimo įstaigose. Būtent šios paslaugos, įvairios kitos paslaugos yra pabrangę labiausiai“, – teigia „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis.

Labiausiai per mėnesį pabrango keleivinis oro transportas – 29,2 proc. Po to rikiuojasi keliavimas vandeniu – kelionės keltais, pramoginiai pasiplaukiojimai vidutiniškai brango 21,2 proc. Atostogų išvykų kainos padidėjo 8,5 proc. Apgyvendinimas per liepą pabrango 5,4 proc., o sanatorijų paslaugos – 2,7 proc.

Bendroje prekių ir paslaugų kategorijoje per metus labiausiai Lietuvoje pabrango viešbučiai, kavinės ir restoranai. Kainos čia 15,2 procentų didesnės nei buvo prieš metus. Po to rikiuojasi maistas ir gėrimai bei sveikatos priežiūra – šiose srityse kainos kilo daugiau nei 10 procentų.

Paslaugų kainas į viršų tempia kylantys atlyginimai.

„Darbo užmokesčio augimas visiškai nesulėtėjęs yra. Siekia šiemet apie 12 procentų. Ir labai panašiais tempais ir didėja paslaugų kainos, ten nematome jokio infliacijos išsikvėpimo“, – aiškina N. Mačiulis.

Be atlyginimų žaibiškai kilo ir žaliavų kainos.

„Jeigu lyginsime su 2019 metais ir šituos metus, tai matom, kad atlyginimų augimas 47 procentai. Žaliavų augimas apie 65 procentai. Aš nekalbu apie paslaugų augimą elektrą, energiją, visą kitą ir taip toliau. <...> Visa tai turi kažkur nusėsti nes yra beprotiškas atlyginimų kilimas“, – teigia viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė.

Iš maisto produktų labiausiai per mėnesį atpigo vaisiai ir daržovės. Štai persikų vidutinė kaina nukrito 32,2 proc. Iš kitų maisto produktų labiausiai per mėnesį atpigo cukrus: beveik 4 procentais.

Per mėnesį Lietuvoje nuo 2 iki 7 procentų taip pat atpigo drabužiai, avalynė, gėlės.

„Pinga daržovės: agurkai, pomidorai. Ir kitas veiksnys, kuris buvo matomas liepos pradžioje, energetikos išteklių kainų sumažėjimas. <...> Trečia priežastis, kodėl buvo ta mėnesinė defliacija, sezoniškas avalynės ir drabužių kainų sumažėjimas liepos mėnesį“, – sako „SEB“ ekonomistas Tadas Povilauskas.

Tokio mėnesinio pigimo šalies gyventojai nejaučia, nes prekių kaina krenta labai lėtai palyginus su tuo, kaip greitai ji anksčiau kilo. Nepaistant kelis mėnesius trunkančių kainų mažėjimo tendencijų: per metus visų vartojimo prekių kainos pakilo 6 procentais.

„Tai daugelį gyventojų nelabai paguodžia, nes per praėjusius metus buvo toks kainų šuolis, kuris pilnai užgožia tą nedidelę kainų korekciją“, – teigia N. Mačiulis.

Dalis ekonomistų jau spėja, kad simbolinės mėnesinės defliacijos laikas, kai bendrai, prekių ir paslaugų, kainos Lietuvoje krenta, išsikvepia.

„Labai negeras ženklas dėl rugpjūčio tai, kad degalų kainos yra padidėjusios ir tą visi, kurie pila kurą, mato. <...> Šiuo metu, kas matosi, kad ta mėnesinė infliacija rugpjūtį gali būti 0,2–0,3 procento“, – tikina T. Povilauskas.

Kainų augimas Lietuvoje gerokai sulėtėjo. Vartojimo prekių ir paslaugų metinė infliacija toliau mažėja, liepos mėnesį ji siekė 7,4 proc. Palyginimui, kovo mėnesį ji siekė 16,6 procento.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.