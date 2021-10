Amsterdamo kanalais netrukus plauks save vairuojančios valtys

Žymiaisiais Amsterdamo kanalais miesto gyventojai ir svečiai jau netrukus galės plaukioti valtimis, kurios save vairuoja pačios. Išradėjai tikisi jų pagalba atlaisvinti miesto kelius. Be to, be žmogaus įsikišimo kanalus narstančios valtys dar ir tvarkys miestą.