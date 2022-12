38-erių Vitalijui – gniuždanti žinia: baiminasi dėl savo 6 vaikų likimo

Vitalijaus žmona sako, kad nuolatos turi gyventi su baime, nes dėl vyro girtavimų bet kada iš jos gali būti paimti vaikai. Jai nelieka nieko kito, kaip skelbti Vitalijui ultimatumą – alkoholis arba gyvenimas atskirai nuo šeimos.

„Anksčiau turėjo priklausomybę, bet dar tokios stiprios nebuvo, kad būtų tiek priklausomas. Dabar jau žiūrime, kad kuo tolyn, tuo blogyn. Gyvename su baime, aš gyvenu su baime, nes socialiniai darbuotojai lanko mus ir aš turiu būti baimėje visada, kad jis negertų, kad negrįžtų neblaivus. Jis nebūna agresyvus, bet paskutiniu metu jis verkia, verkia ir verkia“, – apie sunkią vyro psichologinę būklę neslėpė Vitalijaus žmona.

Pasak paties vyro, praradus vaikus jo gyvenimas visiškai sugriūtų, nes nebebūtų dėl ko stengtis.

„Vaikai man yra visas gyvenimas, myliu be proto savo vaikučius. Bandžiau savo jėgomis, pavyko išbūti keturis mėnesius be alkoholio tik. Noriu negerti, nes tada būtų ir vaikams gerai, ir šeimai gerai, ir žmonai gerai ir, be abejo, man gerai“, – neslėpė daugiavaikis tėvas, niekaip negalintis vienas susitvarkyti su savo priklausomybe.

Vitalijų labai palaiko tie draugai, kurie patys nevartoja alkoholio. Jis taip pat turi gerų darbo pasiūlymų, tačiau dėl savo priklausomybės bijo pavesti naujus darbdavius.

„Jeigu jis darbe išbūna blaivus visą dieną, atidirba, tai vis tiek visą dieną jam mintys sukasi kaip greičiau baigti darbą ir iš kur gauti alkoholio“, – graudinosi moteris.

Su panašiomis situacijomis šeimose jau anksčiau susidūrusi G. Žemaitė patarė, kad pirmas žingsnis, kurį turi padaryti vyriškis – be alkoholio išbūti bent dešimt dienų.

Ar pavyks vyrui išpildyti šį susitarimą ir Šv. Kalėdų proga savo vaikams padovanoti pačią didžiausią dovaną?

Visą vyro pasakojimą ir poros pokalbį žiūrėkite reportaže, esančiame straipsnio viršuje.

