19-metė Aušros dukra paniro į komą – medikai ir artimieji ragina „nebekankinti vaiko“

Aušros gyvenime iššūkių netrūksta – 7 vaikai, skyrybos su vyru, be namų, be darbo, gyvenimas krizių centre ir nusisukę artimieji. Lyg to būtų maža, 19-metė dukra Vokietijoje paniro į komą. Aušra nežino, kaip parsivežti ją į Lietuvą, o tiek medikai, tiek moters sesuo Nijolė ragina „nebekankinti vaiko ir leisti jai išeiti“.