Žygimantas Mauricas įspėja: Lietuva tarsi uragano centre – dar nejaučia aplink siaučiančios stichijos, bet užneš ir mums

„Luminor“ banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas socialiniame tinklo „Facebook“ asmeninėje paskyroje apžvelgė naujausius duomenis apie trijų Baltijos šalių ekonominę būklę.

„Estijos ekonomika formaliai paniro į recesiją, nes jos bendrasis vidaus produktas (BVP) mažėja antrą ketvirtį iš eilės. Estijos metinis BVP nuosmukis 2022 m. III ketv. siekė 2,3 proc. Latvijos BVP 2022 m. III ketv. taip pat susitraukė, tad yra didelė tikimybė, kad Latvijos ekonomika dar šiais metais taip pat formaliai panirs į recesiją. Metinis BVP nuosmukis 2022 m. III ketv. siekė 0,4 proc.

Tuo metu Lietuvos ekonomikai viskas dzin – ji ir toliau auga. Metinis BVP augimas 2023 m. III ketv. Lietuvoje vis dar siekia 2,5 proc. Lietuva yra tarsi uragano centre ir (kol kas) nejaučia aplink siaučiančios stichijos. Tačiau užneš ir mums šiek tiek lietaus ir vėjo siaučiantis uraganas“, – įspėjo ekonomistas.

REKLAMA

Ž. Mauricas išvardijo, kas padeda augti Lietuvos ekonomikai.

„Pramonės sektorius, demonstruoja solidų 6,4 proc. metinį augimą, kuris mūsų BVP pakėlė 1,5 proc. Lietuvos pramonės augimą lemia pastaraisiais metais reikšmingai išaugusios investicijos į naujų fabrikų statyba, kurioje, priešingai nei Latvijoje ir Estijoje, svarbų vaidmenį atlieka ne sostinės regionas.

Lietuvos pramonė taip pat pademonstravo didelį lankstumą ir pasinaudojo sutrūkinėjusiomis pasaulio gamybos grandinėms COVID-19 pandemijos metu Lietuvos įmonės sugebėjo reikšmingai padidinti eksporto rinkos dalį“, – vardijo ekonomistas.

REKLAMA

Anot jo, prie BVP augimo prisidėjo ir IT bei finansinių paslaugų sektorius.

„Šie sektoriai per metus augo 6,5 proc. Šis augimas mūsų BVP pakėlė 0,5 proc. Lietuvos finansinių ir IT paslaugų eksportas per 5 metus išaugo kone keturis kartus. Tai yra įspūdingas pasiekimas, leidęs mums aplenkti Latviją, kuri per penkmetį išspaudė vos 10 proc. augimą, bei prisivyti Estiją, kuri per 5 metus išaugino šių paslaugų eksportą tris kartus.

Žemės ūkio sektorius taip pat demonstravo spartų 7,6 proc. augimą. Įdomu tai, kad Lietuva pagal kviečių eksporto apimtis pasaulyje patenka į TOP-15. Tai yra svarbus vaidmuo Rusijos ir Ukrainos karo, Ukrainos kviečių eksporto blokados kontekste. Rusija yra didžiausia kviečių eksportuotoja pasaulyje, Ukraina yra penktoje vietoje“, – komentavo Ž. Mauricas.