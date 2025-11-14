Žmonės šiemet už šildymą mokės ir 50 proc. brangiau: „Nerenovuotame name baisoka“

Na, o savivaldybių administracijos ir Vyriausybė ruošiasi kompensacijų prašytojų bumui.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Klaipėdiečiai su nerimu laukia pirmojo šių metų šildymo sezono mėnesio sąskaitų. Šildymo sezonas uostamiestyje kasmet prasideda vis anksčiau, o šiemet prasidėjo antrąją spalio savaitę. Tad miestiečiai svarsto, kad šiemet už šildymą teks pakloti dar daugiau pinigų nei prieš metus:
„Nerenovuotame name baisoka.“
„Pasipurtyti reikės.“
„Jei nebūtų kompensacijos, nežinau, sunku, viena gyvenu, sunkiai.“
„Klaipėdos energija“ praneša, kad vidutinė 50 kvadratinių metrų ploto buto šildymo sąskaita nerenovuotame daugiabutyje už spalį siekia beveik 30 eurų, tik renovuotame perpus mažesnė.
„Seno, nerenovuoto pastato buto savininkams gali tekti mokėti vidutiniškai apie 27 eurus už būsto šildymą“, – sakė „Klaipėdos energijos“ atstovė Jolita Baikauskaitė.
Palygino su pernai metais
Palyginti su praėjusių metų spaliu, pačios šilumos energijos kaina Klaipėdoje šiemet panaši. Tačiau sąskaitos klaipėdiečiams didėja kone 50 proc. O pagrindinė to priežastis, anot šilumininkų – šiemet šaltesnis spalis ir anksčiau pradėtas šildymo sezonas.
„Šis šildymo sezonas buvo pradėtas 8 dienomis anksčiau nei pernai – spalio 6 dieną“, – komentavo J. Baikauskaitė.
Didėjant šildymo sąskaitoms, savivaldybės darbuotojai prognozuoja, kad vis daugiau gyventojų prašys ir kompensacijų. Tokius prašymus Klaipėdoje per du mėnesius jau pateikė 3,5 tūkst. gyventojų. O nuo sausio tikėtini ne tik šalčiausi orai, bet dar ir Seimo sprendimu sąskaitos padidės 12 proc. dėl panaikintos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos.
„Šildymo sezonas dar tik įsibėgėja. Įvertinus, kad nuo Naujųjų metų keičiasi PVM dydis, kuris taikomas būsto šildymo kompensacijai, kurui, tikėtina, kad prašymų sulauksime daugiau nei praėjusio šildymo sezono metu“, – pasakojo Klaipėdos savivaldybės administracijos atstovė Regina Grabauskė.
Nuo sausio didės NT mokesčiai
Beje, nuo sausio didės ne tik išlaidos šildymui, bet įsigalios ir naujieji nekilnojamojo turto (NT) mokesčiai, dėl kurių sunerimusios verslo įmonės ir gyventojai. Įmonėms miesto meras žada NT mokestį išlaikyti pastarųjų metų lygyje, o gyventojams gresiančius mokesčius esą nepajėgus sumažinti, nors įstatymas leidžia savivaldybei padidinti neapmokestinamąjį dydį bent pirmajam būstui, atsižvelgiant į gyventojų ekonominę ir socialinę padėtį.
„Klausimai, kuriuos girdime apie privačius asmenis, nėra, kad negalvojame apie juos, apie juos pagalvojo Seimas. Ką priėmė Parlamentas, neturime teisės reguliuoti“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Kaune vidutinė sąskaita už 50 kvadratinių metrų nerenovuoto buto šildymą spalio mėn. sudaro apie 46 Eur – praneša „Kauno energija“. O vilniečiai sulaukė dar didesnių šildymo spalio mėnesio sąskaitų. Jos apie 50 proc. didesnės nei prieš metus, nepaisant to, kad pati šilumos kilovatvalandės kaina sumažėjo 7 proc.
„Vidurkiai rodo, kad energetiškai efektyviausiame būste vilniečiai mokės 12 eurų už 50 kvadratinių metrų būstą, renovuotame 30 eurų, o visiškai energetiškai neefektyviame 50 eurų“, – tikino „Miesto gijų“ atstovė Rūta Jasiulionienė.
Anot šilumininkų, vilniečiams jie pateikė didesnes šilumos sąskaitas, nes dėl vėsesnių, palyginti su pernai spalio orų, patiekė daugiau šilumos energijos. Savivaldybėms nerimaujant, ar nepritrūks pinigų šildymo kompensacijoms, Vyriausybės nariai, jei prireiks, žada kitąmet ieškoti papildomų lėšų.
„Kompensacijos bus tokios pačios kaip kiekvienais metais, yra nustatyti kriterijai“, – tvirtino ministrė Jūratė Zailskienė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezoną kompensacijų prireiks penktadaliu daugiau gyventojų, nei praeitą, o iš biudžeto kompensacijoms prireiks 100 mln. eurų, tai yra dvigubai daugiau nei praėjusį sezoną.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.