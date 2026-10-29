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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: transporto sektoriaus lyderių dešimtuke – 4 kelių transporto įmonės

2026-10-29 10:29 / šaltinis: ELTA
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2026-10-29 10:29
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Naujausiame transporto sektoriaus lyderių dešimtuke po dvejų metų pertraukos vėl atsidūrė keturios kelių transporto įmonės, taip pat trys aviacijos bendrovės, Klaipėdos uosto įmonė „Bega“, „Vinted“ logistikos padalinys „Vinted GO“ ir valstybės valdoma „LTG Cargo“, skelbia sąrašą sudarantis portalas „Verslo žinios“.

„Scania“ pristato atnaujintus „R“ ir „S“ serijų sunkvežimius „Scania Dynamic“ 1 (nuotr. gamintojo)

Naujausiame transporto sektoriaus lyderių dešimtuke po dvejų metų pertraukos vėl atsidūrė keturios kelių transporto įmonės, taip pat trys aviacijos bendrovės, Klaipėdos uosto įmonė „Bega“, „Vinted“ logistikos padalinys „Vinted GO“ ir valstybės valdoma „LTG Cargo“, skelbia sąrašą sudarantis portalas „Verslo žinios“.

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Tarp lyderiaujančių kelių transporto įmonių – „Luckaus transportas“, „Hoptrans Holding“, „Transtira“ ir „GG Transportas“.

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Leidinio duomenimis, reitingas sudarytas vertinant 2025 metų įmonių pajamas, jų pokyčius, pelningumą, darbuotojų skaičių, atlyginimus ir kitus rodiklius. Įmones papildomai vertino redakcijos komisija.

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„Verslo žinios“ pažymi, kad kelių transporto įmonių sugrįžimas į dešimtuką nebūtinai rodo viso sektoriaus atsigavimą. 

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Šis segmentas nuo 2023 metų išgyvena krizę, o įmonių rezultatus gali lemti ne tik veiklos augimas, bet ir grupių viduje perskirstomos veiklos ar atnaujinant transporto parkus parduodami naudoti vilkikai.

Lyderiaujančių aviacijos bendrovių sąraše – „Avion Express“, „KlasJet“ ir „Heston Airlines“.

Pažymima, jog aviacijos bendrovėms 2025-ieji buvo palankūs, tačiau šiemet dalį jų paveikė kariniai konfliktai, išaugusios degalų kainos ir sumažėjusi paklausa.

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Avialinijų bendrovei „Avion Express“ teko mažinti orlaivių parką ir darbuotojų skaičių, o „KlasJet“ vadovas Justinas Bulka prognozuoja, kad šiemet įmonė gali metus baigti ties nuline riba arba patirti nedidelį nuostolį.

Dešimtuke – ir krovinių vežimo įmonė „LTG Cargo“. Teigiama, jog bendrovė vis daugiau dėmesio skiria vietos rinkai ir Vakarų kryptims, mažėjant Kaliningrado tranzito srautams.

Į reitingą taip pat pateko sparčiai tarptautinį siuntų tinklą plečianti „Vinted GO“. Bendrovės duomenimis, jos tinklą sudaro beveik 30 tūkst. siuntų atsiėmimo ir išsiuntimo vietų, o veikla plečiama Europoje ir JAV.

indeliai.lt

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