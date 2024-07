Žiniasklaida: lietuviškai „Pontem“ – Ukrainos teisėsaugos įtarimai bei institucijų baudos

Pasak portalo, 2022 metais „Pontem.ua“ Ukrainoje laimėjo viešųjų konkursų už 32 mln. grivinų (720,6 tūkst. eurų), 2023 metais – už 125 mln. grivinų (2,8 mln. eurų), o šiemet – už 502 mln. grivinų (11,4 mln. eurų).

Remdamasis Ukrainos žiniasklaida, portalas „Verslo žinios“ skelbia, kad nelaimėdavusi konkursų, „Pontem.ua“ skųsdavosi Ukrainos antimonopoliniam komitetui reikalaudama, kad konkursas būtų atšauktas. Tuomet bendrovė dalyvaudavo naujame konkurse, jau žinodama konkurentų siūlomas kainas.

Be to, per pastaruosius kelerius metus šios šalies žiniasklaidoje ne kartą skelbta apie prastą lietuviško kapitalo įmonės tiekiamo maisto kokybę ugdymo įstaigose.

„Baltijos paslaugų grupės“, kuriai priklauso „Pontem.ua“, vadovas ir savininkas I. Norkus Ukrainos žiniasklaidos teiginių „Verslo žinioms“ nekomentavo bei siūlė įvertinti verslo šioje šalyje aplinkybes.

Lietuvoje 2020 metais maisto tiekimo ir didmeninės prekybos bendrovė „Pontem“ pakeitė pavadinimą į „Handelshus“. Ji iki 2027 metų vasario yra įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Į nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą iki šių metų spalio dėl pakartotinai pažeistų maisto saugos reikalavimų yra įtraukta ir I. Norkaus viešoji įstaiga „Bruneros“ (buvusi „Kretingos maistas“).