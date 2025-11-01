Žiniasklaida: Lietuva su Rusija derasi dėl Kaliningrado dujų tranzito sutarties pratęsimo

Jo žiniomis, gali būti suderėta dėl trumpesnio sutarties termino ir didesnės kainos už paslaugas. Apie procesą informuota Europos Komisija.
Derybas dėl sutarties pratęsimo vykdo Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorė „Amber Grid“ ir Rusijos energetikos milžinė „Gazprom“.
Kaip nurodė visuomeninis transliuotojas, dešimt metų galiojanti sutartis su Rusija dėl dujų tranzito baigiasi gruodį.
Sutartis pasirašyta prieš 10 metų
BNS skelbė, kad ši sutartis su „Gazprom“ pasirašyta 2015-ųjų gruodžio pabaigoje. Iki tol galiojusi sutartis buvo pasirašyta 1999 metų pabaigoje.
Prezidentas Gitanas Nausėda šių metų vasarį sakė nematantis priežasčių, kodėl ji neturėtų būti pratęsta. Šalies vadovas tuomet teigė, kad Lietuva pasirengusi bendradarbiauti dėl dujų tranzito į Rusijos eksklavą ir tartis dėl Vilniui palankių sąlygų.
Lietuvos vadovai taip pat akcentavo, kad tranzito klausimas nėra dvišalis ir sprendimas dėl sutarties pratęsimo turi būti priimtas dalyvaujant ES institucijoms.
Anot energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, Lietuva iš dujų tranzito į Kaliningradą kasmet gauna iki 20 mln. eurų pajamų. LRT radijo duomenimis, vidutinės pajamos per metus siekia apie 12 mln. eurų.
Rusiškų dujų importą, išskyrus tranzitą į Kaliningradą, Lietuva visiškai nutraukė 2022-ųjų balandį.